南沙粵港合作諮詢會辦遊艇研討會　梁振英：遊艇提升港人生活品質

撰文：洪戩昊
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近年港府推遊艇經濟，廣州南沙粵港合作諮詢委員會「粵港月講」今日（11日）舉辦「穗港協同 打造灣區遊艇生活圈」研討活動，邀得廣州南沙區和香港的政府及業界代表，討論兩地在遊艇業的合作空間。

諮委會顧問、全國政協副主席梁振英在活動上指，與南沙合作能打造更大生活圈子予港人，遊艇亦是港人生活品質及休閑方式的一大突破。

廣州南沙粵港合作諮詢委員會「粵港月講」今日舉辦「穗港協同 打造灣區遊艇生活圈」研討活動，邀得廣州南沙區和香港的政府及業界代表，討論兩地在遊艇業的合作空間。（湯致遠攝）
廣州南沙粵港合作諮詢委員會「粵港月講」今日舉辦「穗港協同 打造灣區遊艇生活圈」研討活動，邀得廣州南沙區和香港的政府及業界代表，討論兩地在遊艇業的合作空間。（湯致遠攝）
廣州南沙粵港合作諮詢委員會「粵港月講」今日舉辦「穗港協同 打造灣區遊艇生活圈」研討活動，邀得廣州南沙區和香港的政府及業界代表，討論兩地在遊艇業的合作空間。（湯致遠攝）

南沙區文廣旅體局局長彭希指，香港有1.25萬艘遊艇，卻只有4,300個泊位，南沙正能破解這個供不應求的問題。南沙設中國內地首家獲英國遊艇碼頭協會頒發行業最高級別的「五金錨獎」的遊艇會，共規劃了352個泊位，令港人北上時可使用。

他亦舉例指，一艘香港帆船今年7月入境南沙，僅用20分鐘便完成快速通關，所以香港船隻入境程序十分方便。而局方亦預備了五條主題線路，讓港人乘遊艇旅遊。

諮委會顧問、全國政協副主席梁振英在活動上指，遊艇是港人生活品質及休閑方式的一大突破。（湯致遠攝）

南沙開發建設集團董事長葉鎮慧則在活動上介紹了「大灣區遊艇的生活新規則」，標榜要打造「開門即遊艇」的遊艇生活圈，讓大灣區居民可以上午在珠江口喝杯咖啡，下午已到達維港。

諮委會顧問、全國政協副主席梁振英總結時則指，與南沙合作能打造更大生活圈子予港人，遊艇亦是港人生活品質及休閑方式的一大突破。他亦表示，南沙在遊艇修造方面具備成本等優勢，而香港作為國際金融、國際貿易、國際專業服務中心，亦有自身獨有優勢，兩者可以很好地結合。

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