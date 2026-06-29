遊艇自由行｜本港增五指定錨泊區　首批內地船長本月完成考試培訓

海事處今日（29日）公布推出三項遊艇跨境便利措施，包括提升電子業務系統、放寬對訪港遊艇的泊位要求和便利內地訪港遊艇船長取得所須資歷。



海事處增設網上系統，便利遊艇來港前登記入境資料，同時放寬入境前毋須預先預留泊位。處方增設五個訪港遊艇指定錨泊區，設於赤柱灣、大潭灣、淺水灣、西貢企嶺下海和大澳。處方授權授權內地機構，於內地舉辦香港水域知識考試及培訓，首批船長於6月中已完成考試或培訓，相關措施將適時推廣至海外。



右為赤柱灣，左為大潭灣。（資料圖片／周立賢攝）

海事處發言人指，2025《施政報告》提出發展遊艇經濟，海事處今日推出的三項措施，將透過簡化審批程序和提升通關效率，在現行境外遊艇訪港政策上提供便利，從而吸引更多大灣區以至世界各地遊艇選擇訪港，助力香港發展成為亞洲遊艇樞紐。

經網上電子業務系統 提供入境資料

提升的電子業務系統今日啓用。訪港遊艇的船東或船長無需透過本地代理，可於系統開設個人帳戶，並使用系統提前一站式提交船隻、船員及乘客的入境資料，以供相關部門（海事處、入境事務處和衞生署）預先審核。船東或船長亦可利用系統自行辦理船隻關務手續，以及繳交相關費用。電子業務系統亦涵蓋以下服務：

向海事處提交到達前知會，以申請允許船隻進入香港水域；

申報船隻到港事宜；

辦理在香港水域自由航行的申請及擬停泊的訪港遊艇指定錨泊區；

辦理出港證



海事處今日（29日）公布推出三項遊艇跨境便利措施，包括提升電子業務系統、放寬對訪港遊艇的泊位要求和便利內地訪港遊艇船長取得所須資歷。（譚曉彤攝）

放寬訪港無須先預留泊位 增設五指定錨泊區

海事處已改善現有機制並設立遊艇動態監察系統，容許訪港遊艇無須在訪港前先在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，並可在香港水域安全有序地自由航行和在指定水域範圍內錨泊。五個訪港遊艇指定錨泊區設於赤柱灣、大潭灣、淺水灣、西貢企嶺下海和大澳，有關位置均鄰近一般航行水域，並且位於熱門休閒船隻活動區域附近。

遊艇動態監察系統會按訪港遊艇申報的船隻體積、吃水深度及錨泊區的停泊情況，計算可允許停泊訪港遊艇的數量及分布，並實時監察訪港遊艇於指定錨泊區的動態。使用指定錨泊區的訪港遊艇須裝設船舶自動識別系統和甚高頻無線電，以便海事處實時監察船隻動態，以及於有需要時利用甚高頻無線電與遊艇進行溝通。

海事處今日（29日）公布推出三項遊艇跨境便利措施，包括提升電子業務系統、放寬對訪港遊艇的泊位要求和便利內地訪港遊艇船長取得所須資歷。（譚曉彤攝）

海事處授權內地機構舉辦香港水域知識考試

訪港遊艇如計劃在香港水域自由航行，其操作人員除須符合其船籍主管機關的規定外，亦必須通過香港水域本地知識考試。為便利內地訪港遊艇操作人員預先獲得在香港水域自由航行的資格，海事處已授權內地相關機構在內地舉辦香港水域本地知識考試，並已批核內地七間培訓機構提供認可培訓課程。首批内地船長已於六月中旬通過考試或完成培訓，處方會適時將有關措施拓展至海外地區推行。