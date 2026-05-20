香港仔避風塘擬建兩道新防波堤擋樺加沙吸巨浪　增設兩遊艇停泊區

2025年9月超強颱風「樺加沙」吹襲本港期間，香港仔避風塘其中一條防波堤嚴重破損，被巨浪橫腰斬開一截；水上樂園旁的麗敦海洋公園酒店更遭巨浪衝擊，水淹地下大堂。發展局向立法會提交文件，指出為強化防波堤應對極端天氣的能力，在香港仔海峽東西兩邊，將會新建造兩道防波堤，分別長約340米及300米，保護酒店和水上樂園等。



自2021年推動「躍動港島南」計劃，政府最近擬擴建香港仔避風塘，以「片區」形式發展遊艇旅遊綜合區。該項計劃也包括增設兩個遊艇停泊區，位於新舊防波堤之間。全部工程擬約2030年底竣工，目前已同步招標，工程費用約20.3億元。



立法會發展事務委員會5月26日文件，提出擴建香港仔避風塘的最新發展建議，卜。（立法會文件截圖）

香港仔避風塘防波堤構思圖。（立法會文件截圖）

擴建香港仔避風塘工程建設費用約20.3億元

發展局及土木工程拓展署今日（20日）向立法會發展事務委員會提交文件，申請將擴建香港仔避風塘工程計劃提升為甲級，目的包括滿足避風泊位需求、強化應對極端天氣能力、發展遊艇經濟，以及與海洋公園產生協同效應。相關建設費用約20.3億元，若獲得立法會財委會批准，目標在約2030年底竣工，目前同步招標。

擴建工程將會讓香港仔避風塘向南擴展約24公頃（包括通航區），當中11公頃用作公眾繫泊區；另外約10公頃為日後私人營運的遊艇停泊設施，餘下3公頃為通航區。

香港仔避風塘防波堤規劃圖。（立法會文件截圖）

香港仔避風塘擬建兩個新遊艇泊位區。（立法會文件截圖）

香港避風塘擴建工程計劃涉及以下多項設施，包括︰

．在香港仔避風塘以南建造兩道防波堤，東面及西面分別長約340米及300米，並在擬議東面防波堤上提供公眾登岸設施和休憩用地，以及為新防波堤進行海床加固工程；

．在香港仔海峽、鴨脷洲近玉桂山與鴨脷排之間的連島沙洲東面，設置一道長約80米的浮式防波堤形式防浪牆；

．在大樹灣建造一條長約240米行人步道，連接擬議東面防波堤至海洋徑，並設有相關防止船隻碰撞系統；

．現有防波堤方面，縮短鴨脷洲東側的西面防波堤約70米，以優化航道；並改建位於深灣道旁的東面防波堤，以提供休憩用地 ；

．進行相關附屬工程，包括排水、供水、公用設施、照明設備、機電系統及環境美化工程，並實施環境影響緩解措施，以及環境監察及審核計劃。

2025年9月24日清晨，巨浪撞爆玻璃湧入大堂。（網上截圖）

9月25日所見，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店有工程及維修人員在視察災後情況。（廖雁雄攝）

9月25日所見，印上「富麗敦海洋公園酒店」的招牌「倒卧」在地上。（廖雁雄攝）

酒店外的地上滿是玻璃碎。（廖雁雄攝）

2025年9月24日清晨，超強颱風「樺加沙」吹襲期間，富麗敦海洋公園酒店沿岸酒店設施受損。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年9月24日清晨，超強颱風「樺加沙」吹襲期間，富麗敦海洋公園酒店的指示牌倒下。（資料圖片／廖雁雄攝）

強化香港仔避風塘防波堤應對極端天氣的能力

文件指出，發展局自2021年推動「躍動港島南」計劃，其中擴建香港仔避風塘是重點項目之一，旨在滿足全港避風泊位需求，特別是遊艇的泊位需求，同時支持南區的旅遊、休閒和康樂發展。其後2024年及2025年施政報告，便提出推廣高端遊艇旅遊，局方去年初邀請市場就香港仔避風塘建設和營運遊艇停泊設施提交意向書。

2025年9月超強颱風「樺加沙」吹襲期間，鴨脷洲西面防波堤的部份組件損毀，富麗敦海洋公園酒店沿岸酒店設施同樣受損，因此在擴建避風塘的同時，亦會強化防波堤應對極端天氣的能力。

浮式防波堤形式防浪牆橫切面。（立法會文件截圖）

富麗敦海洋公園酒店在風災後，已快速恢復原貌。圖為今年5月16日拍攝。（資料圖片／倪清江攝）

富麗敦海洋公園酒店在風災後，已快速恢復原貌。圖為今年5月16日拍攝。（資料圖片／倪清江攝）

富麗敦海洋公園酒店在風災後，已快速恢復原貌。圖為今年5月16日拍攝。（資料圖片／倪清江攝）

富麗敦海洋公園酒店在風災後，已快速恢復原貌。圖為今年5月16日拍攝。（資料圖片／倪清江攝）

2025年9月24日清晨，超強颱風「樺加沙」吹襲期間，最靠近大海的香港仔避風塘防波堤已嚴重破損，被巨浪橫腰斬開一截。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年9月24日清晨，超強颱風「樺加沙」吹襲期間，最靠近大海的香港仔避風塘防波堤已嚴重破損，被巨浪橫腰斬開一截。（資料圖片／廖雁雄攝）

受到超強颱風「樺加沙」破壞的香港仔避風塘防波堤，已一早維修妥當，圖為今年5月16日拍攝。（資料圖片／倪清江攝）

政府計劃在香港仔海峽、鴨脷洲近玉桂山與鴨脷排之間的連島沙洲東面，設置一道長約80米的浮式防波堤形式防浪牆。（資料圖片／倪清江攝）

鴨脷洲連島沙洲以東設置浮式防波堤形式防浪牆

文件又指，兩道新防波堤根據土木工程拓展署最新版的《海港工程設計手冊》設計，參考過往風暴潮水位和風速等極端天氣，並通過大型三維波浪實體模型測試驗證，確保工程完成後，可滿足避風塘內停泊及航行的設計波浪高度。

由於考慮到鴨脷洲玉桂山與鴨脷排之間的連島沙洲，從西至東的風浪強度較低，將借鑒喜靈洲避風塘的經驗，建議在連島沙洲以東位置，設置浮式防波堤形式防浪牆，節省建造成本之餘，也可避免施工對海床和連島沙洲造成不良影響。

政府擬議東面防波堤上設置公共空間和公眾登岸設施。（立法會文件截圖）

政府擬議興建離岸行人步道，連接東面防波堤公共空間和公眾登岸設施。（立法會文件截圖）

東面防波堤建公共空間和公眾登岸設施 行人步道連接水上樂園

文件並建議，在擬議東面防波堤上設置公共空間和公眾登岸設施，並興建離岸行人步道連接。既不影響海岸保護區，亦可讓途人欣賞美麗景致和天然地質面貌，包括海蝕洞等，終點為水上樂園旁的海濱長廊一帶。

擬議公共空間設計方面，考慮到地理位置、將來營運及維修要求，建議加設海岸堤階、護欄、遮蔽處、觀景台、打卡裝置及特色燈飾裝置等，將擬議東面防波堤公共空間，打造成南區新景點，進一步提升南區的吸引力。

富麗敦海洋公園酒店已修復設施。（資料圖片／倪清江攝）

擬由海洋公園一併管理行人步道、公眾登岸設施及公共空間

擬議公眾登岸設施則可滿足船隻泊岸的需要，將成為南區海島旅遊的重要交通樞紐，進一步加強南區與其他海島及海岸景點的連接，從而發揮協同效應。政府正與海洋公園商討，建議委託海洋公園一併管理行人步道、上述公眾登岸設施及公共空間，讓大樹灣海濱的管理更有效率及一體化。

此外，政府亦會在新防波堤、行人步道及防止船隻碰撞系統上，引入生態磚、潮汐池等生態海岸線元素，提升生物多樣性和生態效能。