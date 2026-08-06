新皇崗口岸衞生署置集體式紅外線系統　可同時為大批旅客無感測溫

新皇崗口岸開通進入最後準備衝刺階段，衞生署今日（6日）指，署長林文健聯同衞生防護中心總監徐樂堅等日前到新皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區視察衞生檢疫設施。該署指，將在港方口岸入境大堂設置集體式紅外線熱像儀體溫偵測系統，可同時為大量旅客進行無感檢測體溫，而車道方面，口岸設置的「信息採集一體機」兼備體溫探測功能。



衞生署署長林文健（右二）日前聯同衞生防護中心總監徐樂堅（右一）及衞生署副署長方浩澄（左一），到場視察港方口岸區的衞生檢疫設施。（衞生署Facebook）

車輛駛入聯合一站式車道可五方查驗 包括完成體溫檢測

林文健表示，衞生署會於入境大堂設置集體式紅外線熱像儀體溫偵測系統，可同時為大量旅客進行無感檢測體溫，保障旅客暢順通關。

車道方面，「信息採集一體機」兼備體溫探測功能，車輛駛入聯合一站式車道，即可進行五方查驗安排，透過信息採集一體機一次過完成體溫檢測、旅行證件資料、面容特徵和指紋採集等各項工作。他指，署方在衞生檢疫的創新高效設置和措施，進一步提升防控疾病跨域傳播，守好國家南大門。

衞生署表示，會繼續與各部門緊密協作，全力推進通關前的系統測試與應急演練，而林文健聯同衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署副署長方浩澄等人日前已到新皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區視察衞生檢疫設施。