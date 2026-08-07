新皇崗口岸｜將辦2萬人出入境演練　鄧炳強稱比高峰期人流多一倍

新皇崗口岸港方口岸區已由港府管理，料最快9月才通關。保安局局長鄧炳強今日（7日）表示，自港府接手港方口岸區後，已進行大大小小的測試，本月13日將有一場規模1,000人的演練，測試交通運作。



他指測試規模會遞增，將有另一場規模2萬人的演練。被問2萬人是否足以測試出入境人流高峰的情況？鄧炳強表示，以往皇崗口岸最高峰一小時有7,700人出入境，今次演練將比高峰期多出一倍有多，若今次能應付人流，相信日後運作相對暢順。他指，政府會檢討成效，當市民感覺好，才考慮正式開通。



保安局局長鄧炳強。（李可榆攝）

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

逾百場不同規模測試

據了解，本月將至少有4日演練，分別於本月13、15、22及29日展開，參與人次逐步遞增，以測試人流等壓力，合共動員超過3萬人次。本月29日的一場規模最大，約1.5萬至2萬名公務員參與。

保安局表示正與深方展開後續準備工作，包括全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力，將有涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統、交通流量、壓力測試、應急演練等，大型演練預計逾萬人參與。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

公務員參與演練 可獲發車馬費

局方亦指，將參考過往動員公務員參與演練的做法，由於參與皇崗口岸演練屬於履行職務，故期間涉及的交通費，可根據《公務員事務規例》的規定申請發還。

翻查資料，去年啟德體育園啟用前，政府亦動員逾萬人次公務員參與演練，測試體育園三個場館及周邊配套設施，在觀眾人數達上限時的運作情況及承載能力。