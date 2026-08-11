浸大疑遭勒索軟件組織入侵　1877名師生職員資料外泄　浸大調查

有網站顯示浸會大學遭勒索軟件組織「TheGentlemen」入侵，有多達1,908組憑證外泄，直接涉及至少130名教職員及1,747名普通使用者（學生或註冊用戶）的帳戶資料，反映部分師生裝置可能感染木馬致使登入密碼、VPN及其他權限流出；同時，黑客組織已將校方列入暗網勒索名單，聲稱掌握內部系統數據。



浸大回應指，留意到有網頁聲稱大學的資訊科技系統被非法入侵。校方現正密切檢視大學的資訊科技系統以及個人資料的安全情況，會按機制採取適當的行動並與本港的監管和執法機構保持聯繫。



網絡安全威脅情報平台Ransomware.live的數據顯示，浸大網域（hkbu.edu.hk）已被記錄有多達1,908組憑證外泄。（網頁截圖）

浸大網域已被記錄有多達1908組憑證外泄

網絡安全威脅情報平台Ransomware.live的數據顯示，浸大網域（hkbu.edu.hk）已被記錄有多達1,908組憑證外泄，直接涉及至少130名教職員及1,747名普通使用者（學生或註冊用戶）的帳戶資料。

方保僑：可能中木馬程式 不用攻擊網站也能偷取資料

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，浸大網域可能中木馬程式，程式寄生於電腦後，不用攻擊網站也能偷取資料。他表示，現時很多大學的師生用自己的裝置便能登入學校網站，但不知道大學對這些裝置有多少控制，一旦這些裝置誤中木馬程式，資料便很容易被拿取。

他呼籲受影響機構應立即通報私隱專員公署，並立即啟動全面的資訊鑑證與系統排查，確認是否有權限憑證被用於入侵核心系統或造成資料滲漏。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

浸大：現正密切檢視資訊科技系統以及個人資料安全情況

浸大方面則回應指，留意到有網頁聲稱大學的資訊科技系統被非法入侵。校方現正密切檢視大學的資訊科技系統以及個人資料的安全情況，會按機制採取適當的行動並與本港的監管和執法機構保持聯繫。