網絡釣魚｜虛假網址同比升97%　生產力局籲見優惠要先停下想想

人工智能發展日新月異，網絡釣魚事故節節上升，今年首4個月，已有3,320宗網絡釣魚事故，當中涉及虛假網址URL的增幅最大，較去年同期上升97%，涉及冒充通訊軟件及買賣網網的個案最多。



署假將至，不少商家均會推出夏日優惠，生產力促進局首席數碼總監黎少斌建議，應「當所有野都係假」，「當你收到一個夏日大優惠嘅時候，你第一個應該諗嘅唔係我點樣係限時之內Kick入去，拎到個著數，而係要停一停睇下呢樣野係咪假」。



左起：香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌、警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、數字辦署理數字政策專員張宜偉、香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉（董素琛攝）

左起：香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌、警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、數字辦署理數字政策專員張宜偉、香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉（董素琛攝）

根據警務處網絡安全及科技罪案調查科數據，2026首季共錄得6,504宗科技罪案，同比減少15.3%。入侵系統案件方面，2026年首季共錄得11宗，較去年同期減少21.4%，不過，2026年首季因入侵系統案件而損升的金額則達2,120萬，較去年同期上升69.6%。

警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，升幅主要來自幾案針對本地金融機構及虛擬資產服務平台的案件，其系統遭到入侵，損失的金額較大。

警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪。（董素琛攝）

本港2026首季共錄得6,504宗科技罪案。（董素琛攝）

林焯豪續指，2026年首季共接獲9宗勒索軟件案件，較去年同期減少40%，當中沒有人交贖金。他指，警方一直透過宣傳告知大眾，交贖金不是一個解決問題的方法，部份人即使已交贖金，最終亦未能取回失去的資料，甚至會被要求交第二次及第三次贖金，「我哋反而係強調，𠵱啲機構既然都有成本嘅話，就擺返係建設自己網絡安全度，因為你做咗之後其實就係以策萬全。」

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌（董素琛攝）

2026年首季錄3320宗網絡釣魚事故

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌指，網絡釣魚是其中一種主要的網絡安全事故，單是2026年首4個月，已有3,320宗網絡釣魚事故，當中涉及虛假URL的增幅最大，較去年同期上升97%。根據網絡事故協調中心的數據分析，增幅最大的虛假URL涉及本港很多人用的即時通訊軟件，其次是一個買賣貨物的網站。

黎少斌指出，人工智能幫助黑客更容易找到安全漏洞，更容易做到釣魚攻擊，當更多企業使用人工智能時，風險亦有所增加。他說，曾有個案顯示，有公司員工利用人工智能幫助生成代碼，惟代碼存有漏洞，令公司的敏感資料外泄。

臨近署假，學生們開始放假，一般市民應如何做，以減少上當機會？黎少斌說，署假會有很多優惠推出，建議市民應「當所有野都係假」，「當你收到一個夏日大優惠嘅時候，你第一個應該諗嘅唔係我點樣係限時之內Kick入去，拎到個著數，而係要停一停睇下呢樣野係咪假」。

黎少斌又建議，市民直接到相關機構的網站查詢優惠，不要隨便打開不明連結，「唔好覺得好似好簡單咁，我身邊好多好有經驗嘅朋友，其實當佢咁啱呢樣野hit中佢，佢最近想要做個樣野嘅話，都好容易會真係上當。」