衞生署：男男性接觸者甲肝群組傳播鏈截斷　9.12停免費接種疫苗

本港涉及男男性接觸者群組的甲型肝炎感染個案持續下跌，衞生署衞生防護中心今日（12日）表示，過去數個月相關個案已大幅回落至低水平，相信該群組的傳播鏈已被截斷，公共衞生風險受控。有見及此，中心宣布為男男性接觸者免費接種甲型肝炎疫苗的安排，將於9月12日正式停止，線上預約平台亦會由9月11日起停止接受預約。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

半年錄24宗基因相同感染個案 逾六成為男男性接觸者

衞生防護中心指，流行病學調查及基因分析顯示，本港在2025年9月至2026年2月的半年內，曾錄得24宗病毒基因片段序列完全相同的甲型肝炎感染個案，涉及22男2女，當中超過六成患者報稱為男男性接觸者。為阻截病毒進一步擴散，中心自今年3月12日起，特別開展為男男性接觸者免費接種兩劑甲型肝炎疫苗的專案計劃。截至7月31日，已累計為超過280名男男性接觸者完成接種。

中心指，在加強宣傳教育及提供免費疫苗等多管齊下的措施下，涉及男男性接觸者的甲肝個案已顯著下降。本港在6月及7月分別僅錄得5宗及2宗甲型肝炎個案，對比今年1月高峰期錄得的15宗呈大幅回落，並已重返基線水平。

近兩個月錄得的個案年齡介乎21至83歲，當中僅3宗報稱為男男性接觸者。基因分析證實，6月後已無再發現任何個案的病毒基因序列與早前該群組相同，反映傳播鏈已成功被切斷。

衞生防護中心表示，本港在6月及7月分別僅錄得5宗及2宗甲型肝炎個案，對比今年1月高峰期錄得的15宗呈大幅回落，並已重返基線水平。（資料圖片／羅君豪攝）

因應疫情受控，衞生防護中心表示決定於9月12日終止免費疫苗接種服務，預約平台將提前於9月11日停止運作。對於已接種第一劑疫苗、但未能於9月12日截止日前完成第二劑接種的合資格人士，中心表示會個別聯絡及通知第二劑疫苗的後續安排。

中心提醒，甲型肝炎病毒主要透過進食受污染的食物和水傳播，亦可透過高危性接觸或受污染的手部傳播。由於甲肝潛伏期長達14至28天（最長可達50天），患者可能在受感染一至兩個月後才出現發燒、疲倦、腹痛、嘔吐及黃疸等症狀。科學文獻及過去經驗均顯示，甲肝易於男男性接觸者群組中爆發，本港亦曾於2015至2017年間出現類似傳播鏈，當時同樣透過針對性疫苗接種成功阻截。

疫苗可預防疾病科學委員會建議，包括男男性接觸者在內的高危人士，可主動諮詢醫生意見並考慮自費接種甲型肝炎疫苗，以加強個人保障。中心會繼續密切監察本地甲肝最新情況及採取適當跟進措施。