瑪麗醫院新大樓28部𨋢壞24部　3大問題曝光　建築署追究承建商

瑪麗醫院「臨床大樓1」去年年底始分階段啟用後，屢次出現升降機故障。建築署周五（14日）在社交媒體撰文披露，新大樓28部升降機中，除4部情況尚可接受而可於稍後時間進行輕微執修，其後24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。



署方發現該批升降機的部分裝置功能表現不佳，升降機亦尚有瑕疵，包括升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等，引致升降機起動或停頓時出現不暢順情況，或升降機停頓位置與樓層有偏差和升降機門未能打開等。建築署追究承建商及工程分判商責任。



當局張貼的通告表示升降機即時停止，直至另行通知。（《香港01》記者攝）

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（《香港01》記者攝）

機電署紀錄顯示，去年7月至今年6月，大樓共發生7宗需呈報的升降機機件故障，其中6宗導致有人受困，有4宗乘客不適。

建築署在Facebook專頁「築印 Archi Tour」表示，就瑪麗醫院新臨床大樓（CB1大樓）新裝升降機未能有效運作，高度重視並於早前發現情況後立即聯同機電工程署跟進。

瑪麗醫院「臨床大樓1」升降機事故 2025年7月16日 升降機井道底坑電器部件故障，發生困人事件，引致乘客感到不適。 2025年11月3日 電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 2025年12月9日 電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 2026年1月12日 電器部件故障引致升降機廂出現平層偏差，引致乘客絆倒受傷。 2026年1月21日 升降機電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 2026年1月26日 電器部件故障引致升降機發生困人事件。 2026年1月26日 電器部件故障引致升降機發生困人事件。

建築署表示，一般情況下，升降機獲發准用證並於保養責任期內試行一段時間後，出現運作穩定性問題而需執修亦時有發生。然而，除現時配合非臨床服務設施的4部升降機情況尚可接受而可於稍後時間進行輕微執修，其餘上述新安裝升降機於保養責任期內皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題，值得我們注意及需要盡快跟進。

署方表示，期間發現升降機的部分裝置功能表現不佳，升降機亦尚有瑕疵，包括升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等，引致升降機起動或停頓時出現不暢順情況，或升降機停頓位置與樓層有偏差和升降機門未能打開等。

署方指，雖然升降機的安全保障系統有發揮效用，以保障乘客安全，但如升降機經常因保障系統啟動而暫停，必須確保問題在執漏階段得以完全修正。

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建築署表示，已經責成承建商及其工程分判商就升降機進行一系列改善工程並承擔所需的額外費用。我們亦已按合約機制，把承建商及其工程分判商在項目的不良表現反映在評核報告中，並已暫停其參與工務工程投標的資格。

此外，就事件導致醫院大樓工程延誤並引致政府及醫管局任何損失及影響，政府會保留追究權利。由於執修工作及有關的測試仍在進行中，為免引起公眾誤會以及為免影響日後政府處理相關索償事宜之程序，在現階段不宜披露工程細節，以保障政府權益。

署方表示，在保養責任期及監管機制下，承建商及工程分判商須妥善完成執修工程，完成測試及驗收工作，直至獲得該署滿意，方可完成其保養責任。

建築署表示，會聯同機電工程署會繼續嚴格督促及責成承建商及工程分判商完成餘下執修工程，並密切監察施工質素和進度，以及進行嚴緊的測試和驗收程序，致力確保升降機運作穏定。按現時進度，預算於本年第四季內完成有關工作。

署方會與醫管局繼續密切跟進交收事宜，並在確保病人、公眾及員工安全，以及所有設施符合相關安全及運作要求的前提下，才啟用為病人直接提供臨床服務的設施。