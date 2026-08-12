瑪麗醫院新大樓壞𨋢　政府確認安裝及運作未達標　責成承建商執修

撰文：賴卓盈
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去年年底始分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，機電署紀錄顯示，去年7月至今年6月，大樓共發生7宗需呈報的升降機機件故障，其中6宗導致有人受困，有4宗乘客不適。

建築署、機電工程署及醫管局今日（12日）聯合回覆指，升降機在安裝和運作尚未達到合約訂明的運作要求，建築署已責成總承建商和負責升降機工程的分判商，盡早及妥善地完成有關執修工作。聯合回覆又指，由於空調負壓系統及升降機仍未能全面投入使用，因此大樓尚未開始提供臨床服務。

瑪麗醫院新大樓壞𨋢　政府確認安裝及運作未達標　責成承建商執修
去年11月分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障。記者今日（12日）到大樓視察，部分升降機仍然圍封。（《香港01》記者攝）
醫院張貼通告表示升降機即時止用，直至另行通知。而通告是在今年4月2日發出，即該批升降機已停用4個多月。（《香港01》記者攝）
記者今早（12日）前往瑪麗醫院「臨床大樓1」實地觀察，有工人正在機槽維修。（《香港01》記者攝）

過去一年7宗故障　4宗涉乘客不適

翻查機電署紀錄，大樓升降機由安力電梯有限公司安裝。去年7月至今年6月，大樓共發生7宗需上報的升降機機件故障紀錄，其中6宗導致有人受困，4宗乘客不適；另有一宗涉及升降機廂出現平層偏差，導致乘客絆倒受傷。

《香港01》記者今早前往瑪麗醫院「臨床大樓1」實地觀察，新大樓有28部升降機，包括公眾、病人專用、職員專用、貨物專用及廢棄物專用升降機。但記者接觸到逾20部職員及公眾使用的升降機，大部分均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用，僅有3部公眾用的升降機正常運作，有工人正在機槽維修。當局亦張貼通告表示升降機即時止用，直至另行通知。而通告是在今年4月2日發出，即該批升降機已停用4個多月。

瑪麗醫院「臨床大樓1」升降機事故

2025年7月16日

升降機井道底坑電器部件故障，發生困人事件，引致乘客感到不適。

2025年11月3日

電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。

2025年12月9日

電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。

2026年1月12日

電器部件故障引致升降機廂出現平層偏差，引致乘客絆倒受傷。

2026年1月21日

升降機電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。

2026年1月26日

電器部件故障引致升降機發生困人事件。

2026年1月26日

電器部件故障引致升降機發生困人事件。

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政府：安裝及運作未達合約要求

建築署、機電署及醫管局聯合回覆指，升降機工程的最後測試、驗收及執漏階段工作，主要涉及安裝和運作，尚未能夠達到合約訂明的運作要求，建築署和機電署早前發現後立即跟進，建築署已責成總承建商「保華-安保聯營」和升降機工程分判商盡早妥善完成執修。

建築署指，承建商正就升降機進行一系列措施並承擔所需的額外費用，建築署亦已按合約機制，將承建商及其分包商之表現反映在季度表現評核報告中，以便日後的招標評審、合約追討和其他規管行動有所依據。而就工程延誤所引致的損失及影響，政府會保留追究權利。

聯合回覆並指，除了現運作的升降機外，部分升降機已完成詳細驗查，將在試行後短時間內啟用，「其餘執修工作全速進行」，料今年第四季內完成。

空調及升降機未全面投入使用　大樓尚未開始提供臨床服務

瑪麗醫院「臨床大樓1」2025年底分階段啟用，目前僅遷入病理血液部及血庫，至於其他服務則未聞搬遷時間表。聯合回覆指，目前大樓部份設施包括空調負壓系統及升降機工程仍處於最後測試、驗收及執漏階段，在完成最後測試及驗收工作前，由於空調負壓系統及升降機仍未能全面投入使用，因此大樓尚未開始提供臨床服務。

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