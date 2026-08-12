瑪麗醫院新大樓頻壞𨋢　多𨋢圍封20部開3部　醫護稱：個個被擢過

前年底始交付、瑪麗醫院重建計劃的「臨床大樓1」爆出升降機頻故障風波，今日（12日）有報道指大樓去年11月起分階段啟用後大批升降機要維修，更曾發生急墜、壊𨋢及困𨋢等事故。



《香港01》今早到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大部份升降機停止運作，被鋼板或圍欄圍封。有醫護向記者透露：「個個喺到返工嘅都比過𨋢chok（擢）過。」，而有維修工人懷疑升降機疑因「地骨」有問題無法閂門，已維修多月。據悉，瑪麗醫院「臨床大樓1」於2024年底交付，至本月仍未能全面啟用升降機。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（《香港01》記者攝）

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大批升降機用鋼板圍欄圍封 僅3部客𨋢正常運作

記者今早前往瑪麗醫院「臨床大樓1」實地觀察，新大樓有28部升降機，包括公眾、病人專用、職員專用、貨物專用及廢棄物專用升降機。但記者接觸到逾20部職員及公眾使用的升降機，大部分均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用，僅有3部公眾用的升降機正常運作。當局亦張貼通告表示升降機即時止用，直至另行通知。而通告是在今年4月2日發出，即該批升降機已停用4個多月。

由於大部分升降機均無法正常運作，當局亦以廣播形式提示職員及公眾，可以使用扶手電梯往來G樓至4樓，當中包括地下便利店、3樓餐廳等。

升降機維修多月 工人疑「地骨」有問題無法正常閂門

記者在場視察時，更見到工人在𨋢槽內維修。其後記者向工人查詢，有工人透露，升降機維修工程已持續數個月，其中一個問題是升降機門的「地骨」出現問題，導致升降機門無法正常關閉。

醫護苦笑：個個返工都被擢（chok）過

有報道指大樓的升降機更曾發生急墜、壊𨋢及困𨋢意外，對每日在大樓內工作的醫護人員造成極大困擾。有不願具名上鏡的醫護人員向記者透露，升降機安全穩定性極差，「個個喺到返工嘅都比過𨋢chok（擢）過」，並指現時大樓內僅靠3部客𨋢勉強維修運作。

當局張貼的通告表示升降機即時停止，直至另行通知。（《香港01》記者攝）

記者亦親身搭乘現時運作中的升降機，有職員表示升降機採用的並非傳統實體按鈕，而是「輕觸式按鈕」，高度靠近成人腰部位置，並指按鈕感應好敏感，當升降機內乘客較多或有人稍微靠近時，極易誤點多個樓層的按鈕。

針對瑪麗醫院新大樓電梯嚴重壞𨋢問題，建築署、機電署及醫管局等聯合回覆，表示已責成承建商盡快完成執修，並指升降機等仍未全面啟用，大樓未開始提供臨牀服務。政府亦會就工程延誤引致的損失及影響保留追究權利。