珠海學院財務總監涉挪用公款4千萬　其妻等2人亦涉案　全還押候訊

撰文：朱棨新
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珠海學院疑被職員挪用公款事件，學院的財務總監葉錦真涉多年間，盜取學院約4101萬元，葉妻及一名商人涉曾用多個戶口清洗相關黑錢。葉錦真被控1項盜竊罪，葉妻和商人分別被控6項和9項洗黑錢罪，3人合共被控16罪。案件(TMCC1606/2026)今(12日)在屯門裁判法院提堂。裁判官把案件押後至11月4日再訊，3名被告還押看管。

三名被告分別為葉錦真(49歲，時任香港珠海學院財務總監)、何鍾凌(50歲，商人)，和吳嘉敏(49歲，家庭主婦)。

被告葉錦真是珠海學院的時任財務總監。(資料圖片／朱棨新攝)
女被告吳嘉敏是葉錦真的妻子。(資料圖片／朱棨新攝)

葉被控偷珠海學院約4101萬

葉錦真被控1項盜竊罪，指他於2022年12月23日至2026年1月7日，在屯門的香港珠海學院偷竊約4101萬元。

何涉項洗黑錢罪

何鍾凌被控9項洗黑錢罪，指他於2023年1月2日至2026年6月3日期間，利用個人、或何的始一科技有限公司、千匯工程設計有限公司和千匯控股有限公司持有的戶口，清洗約5789.5萬元的黑錢。

葉妻涉6項洗黑錢罪

葉妻吳嘉敏被控6項洗黑錢罪，指她於2023年1月1日至2026年4月30日期間，利用個人、或吳的三丁集團有限公司持有的戶口，清洗約8471.7萬元的黑錢。

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