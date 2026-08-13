未來科學大獎｜3名內地科學家獲獎　孫東：傳播大中華科學影響力

有中國諾貝爾獎之稱的未來科學大獎今（13日）公布得獎名單，三個獎項「生命科學獎」、「物質科學獎」、「數學與計算機科學獎」，均由內地科學家獲得。他們分別為中國科學院生物物理研究所教授張宏、復旦大學教授趙東元、北京大學教授袁新意，每項獎項獎金為100萬美元。



未來科學大獎今（13日）公布得獎名單，三個獎項均由內地教授獲得。（董素琛攝）

未來科學大獎今（13日）公布得獎名單，三個獎項均由內地教授獲得。（董素琛攝）

「生命科學獎」由中國科學院生物物理研究所教授張宏獲得，他創立綫蟲為研究多細胞生胞自噬的遺傳篩選體制，揭示自噬在機體發育、生理穩態及人類疾病中發揮作用的底層原理。他期望，研究日後能應用於腫瘤調控，為疾病開發出新的干預手段。

「物質科學獎」由復旦大學教授趙東元獲得。介孔材料是指孔徑大小介於 2 至 50 奈米之間的多孔性物質。趙東元發明了新型介孔材料及界面定向組裝方法，突破了傳統材料孔徑小、組成單一的局限。該技術應用於全球化工等領域上。

京大學教授袁新意獲得「數學與計算機科學獎」。（董素琛攝）

「數學與計算機科學獎」由北京大學教授袁新意獲得，他開創了Arakelov幾何中的算術大性理論，在丟番圖幾何領域取得重大突破。

孫東表示，未來科學大獎是本港科學界的盛事。（董素琛攝）

創新科技及工業局局長孫東表示，未來科學大獎已踏入第11個年頭，過去4年連續在香港舉行，成為本港科學界的盛事，獲國際科學界廣泛關注。他指，大獎秉持「札根香港 、聯動內地、面向國際」的宗旨，積極發揮香港作為港口的優勢，向全球傳播大中華的科學優勢及影響力。