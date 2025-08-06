未來科學大獎｜7獲獎科學家全男班　科大戴希研新電子材料佔一席

有「中國諾貝爾獎」之稱的「未來科學大獎」今日（6日）在港公布三個項目——「生命科學獎」、「物質科學獎」、「數學與計算機科學獎」的得獎學者名單，共有7位科學家獲獎，他們的研究涉及證明鳥類起源於恐龍、新拓撲電子材料的計算預測及實現、新一代非揮發性記憶體技術。



由香港未來科學大獎基金會設立的「未來科學大獎」今（6日）公布三個項目得主。（大會提供圖片）

（左起）未來科學大獎科學委員會委員李明教授、大獎周程序委員會聯席主席兼香港科學院院長盧煜明教授、2025捐贈人大會輪值主席王強、未來論壇2025理事執委會委員孟亮。（大會提供圖片）

未來科學大獎由香港未來科學大獎基金會在2016年創立，關注原創性的基礎科學研究，獎勵在中國内地、香港、澳門以及台灣做出傑出科學成功的科學家。大獎設有「生命科學獎」、「數學與計算機科學獎」和「物質科學獎」，單項獎金約720萬人民幣（100萬美元）。

物質科學獎

「物質科學獎」獲獎者為來自中國科學院物理研究所的方忠、上海交通大學李政道研究所的丁洪戴希，以及香港科技大學的學者戴希。他們因因拓撲電子材料的計算預測以及試驗方面的貢獻獲獎。

基金會指，拓撲電子材料具備傳統金屬材料沒有的特殊功能，可應用於能源科技、量子計算等領域。方忠、戴希發明了一套計算法，能更準確地預測哪些材料具有拓撲電子結構；丁洪則運用角分辨光電子能譜技術，驗證方忠與戴希預測的材料確具拓撲性質。

2025未來科學大獎「物質科學獎」獲獎者共有三人，包括上海交通大學李政道研究所的丁洪。（大會網頁圖片）

2025未來科學大獎「物質科學獎」獲獎者共有三人，包括香港科技大學的學者戴希。（大會網頁圖片）

2025未來科學大獎「物質科學獎」獲獎者共有三人，包括中國科學院物理研究所的方忠。（大會網頁圖片）

科大教授戴希：獲獎推動了拓樸物態研究發展

香港科技大學蒙民偉博士納米科學教授兼物理系講座教授戴希是三名得獎者之一，他對獲獎表示欣喜，「我由衷感謝評價委員會對我、以及多年來與我並肩作戰的研究團隊成員工作的認可。這份榮譽，是對我們整個團隊不懈努力的最佳回報。」

他表示，團隊長期致力從第一原理的角度剖析問題，透過研究實際的材料體系探索事物的本質， 以促進物理理論的學術研究與實驗科學的融合。他指此次獲獎不但大力推動了拓樸物態研究的發展，更讓中國在這一領域的研究躋身國際最前沿。「未來，我期望能繼續發揮香港於學術研究的獨特優勢，爲國家的科技進步貢獻力量。」

科大校長葉玉如：科大將繼續爲學者提供一流科研環境

科大校長葉玉如祝賀戴希獲獎，她說：「基礎研究是科技創新的根本源泉，對提高國家核心競爭力具有重要的戰略意義。」她指作為一所研究型大學，科大不僅著重原創科學理論的突破與探索，更致力把這些研究成果轉化為具深遠影響力的實際解決方案；科大將繼續爲學者提供一流的科研環境，讓他們能專心鑽研前沿新知，發揮香港在科研創新上的獨特優勢。」

生命科學獎

「生命科學獎」得主為中國地質科學院河北地質大學的季強，以及中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的徐星及周忠和。

基金會指，季強在中國遼西地區發現了世界首例帶羽毛的非鳥恐龍化石，而徐星和周忠和則通過系統發育分析等，建立恐龍及鳥類之間的鏈接，令更多人接受「鳥類起源於恐龍」的說法。

2025未來科學大獎「生命科學獎」得主共有三人，包括中國地質科學院河北地質大學的季強。（大會網頁圖片）

2025未來科學大獎「生命科學獎」得主共有三人，包括中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的徐星。（大會網頁圖片）

2025未來科學大獎「生命科學獎」得主共有三人，包括中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的周忠和。（大會網頁圖片）

數學與計算機科學獎

「數學與計算機科學獎」由旺宏電子股份有限公司總經理盧志遠獨得。基金會指，他開發的非易失性存儲器技術進一步推動了人工智能、移動通信以及雲計算等領域的應用。

2025未來科學大獎「數學與計算機科學獎」由旺宏電子股份有限公司總經理盧志遠獨得。（大會網頁圖片）

盧煜明指，今年是未來科學大獎、香港科學院的10周年，形容是「雙喜臨門」。（大會提供圖片）

香港科學院院長、2025未來科學大獎周程序委員會聯席主席盧煜明指，今年是未來科學大獎、香港科學院的10周年，形容是「雙喜臨門」。他表示，該獎項提升了各地對大中華地區的科學認識，希望鼓勵下一代選擇科學作為專業。