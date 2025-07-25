未來科學大獎8.6公布得獎名單　大獎周特邀AI科學家與學生分享

被譽為「中國諾貝爾獎」、單項獎金為100萬美元（折算785萬港元）的未來科學大獎第十屆得獎名單8月6日揭曉。本年度大獎周獲政府列為年度盛事，主題為「年度科學盛事，啟迪未來之光」。



大獎周活動包括科學峰會、未來科學大獎獲獎者與青少年對話等。因應AI人工智能發展，今年並特別舉辦一場「AI Walk & Talk」活動，邀請研究人工智能的科學家與中學生及大學生分享，學生更有機會參觀研究人工智能的實驗室。



2025未來科學大獎捐贈人大會輪值主席王強（左）及未來科學大獎周程委員會聯席主度、中大校長盧煜明（右）公布今年詳情。

未來科學大獎由香港未來科學大獎基金會於2016年設立，是一個由科學家和企業家群體共同發起的民間科學獎項，旨在獎勵在中國內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家。基金會希望通過獎勵對社會做出傑出貢獻的科學家，激發科學精神，喚起科學熱情，影響社會風尚，吸引更多青年投身於科學事業。

大獎設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，每項獎金為100萬美元。今年定於8月6日公佈獲獎者，北京與香港同步聯線直播獎項揭曉，得獎科學家屆時才會知悉。

今年會繼續舉辦以青少年科普為主題的活動，包括於9月27日及10月14日兩場「Hello Scientists你好科學家」座談會，會由大師級教授及未來科學大獎獲獎人擔任嘉賓講者，包括陸錦標教授及楊學明教授等；今年並特別舉辦一場「AI Walk & Talk」，邀請研究人工智能的科學家與中學生及大學生分享，學生更有機會參觀研究人工智能的實驗室，旨在提高年輕人對科學的認知及興趣。

未來科學大獎周程委員會聯席主度、中大校長盧煜明今日表示，大獎周活動將有近100位國際級科學家參加，包括四位諾貝爾獎學者——2013年生理學或醫學獎得主 Randy Schekman教授、2013年化學獎得主Arieh Warshel教授、2020年及2004年物理學獎得主Reinhard Genzel教授及David Gross教授，以及十多位來自中國科學院、美國國家科學院、歐洲科學院等機構的院士。

今年在香港的活動將更加貼近社區，讓科學走進生活，再度於香港科學館舉辦為期一個月的大獎展覽，並以「過去、現在、未來」為題，展示未來科學大獎的發展歷程，讓大眾認識往屆及今屆獲獎科學家的科研發展，部分更會以互動形式向大眾展示。大獎周亦首次在香港文化中心舉行為期6天的展覽，向大眾展示科學與藝術融合。

2025未來科學大獎捐贈人大會輪值主席王強表示，大獎周自2023年起在香港舉行，兩年超過7萬人現場參與，全球2,500萬人次線上觀看，去年展覽更是吸引了香港及大灣區的公眾近7萬人前來打卡參觀。

他表示，自2016年創立至今，大獎評選出39位獲獎人，他們的世界級科研成果不僅彰顯了大獎評審的專業水準和卓越的科學價值，更成為推動中國乃至世界科技進步的重要力量。他指十年間獎項激勵卓越科研工作，顯著提升中國在全球科技競爭中的影響力；科學家獲得國際認同，激勵更多大中華地區科研人才投身前沿探索，從而持續提升整體研究水準，構建起充滿活力的科學創新生態。