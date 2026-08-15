新皇崗口岸｜第二次大型演練與反恐演習　動員逾5千公僕參與

繼本周四（13日）在新皇崗口岸港方口岸區進行首次演練後，政府今日（15日）再動員逾5千名公務員進行第二次演練，並舉行跨部門反恐及重大事故演習，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流和車流整體管理，以及加強各部門面對突發事故的應變能力。政府形容演練整體運作暢順，將繼續進行不同規模的演練和測試，持續優化細節安排，為皇崗口岸開通作出周全準備。



第二次大型演練與反恐演習，動員逾5千公僕參與。（保安局FB）

新增「人潮集中放量測試」 製造短時間突發壓力

政府今日動員逾5千名來自共約30個政策局和部門的公務員參與演練。一眾公務員乘搭不同的公共交通工具抵達口岸，隨後前往聯檢大樓的離境大堂及入境大堂，再乘搭公共交通工具離開口岸。參與人員乘坐由各公共交通營辦商，派出的車輛進行超過250發車班次的循環測試，以模擬人流和車流進出口岸的情況。

第二次大型演練與反恐演習，動員逾5千公僕參與。（保安局FB）

參與演練人員分別在離境大堂及入境大堂，模擬排隊進行出入境清關手續，以測試相關人群管制安排。是次演練亦新增「人潮集中放量測試」，大量人員先按指示同時停留於指定樓層，其後模擬高峰時段有大批旅客入境及前往公共運輸交匯處，製造短時間突發壓力，以測試部門間的協調安排，以及進一步測試人流和車流管理及配套支援協調的成效。

加入不同測試 如模擬小型車輛過境、處理懷疑染病個案

演練期間加插了不同類型的測試，例如模擬小型車輛過境運作安排，模擬大量旅客在出境大堂排隊等候使用過關設施，大量旅客在公共運輸交匯處集中等候個別公共交通服務，衞生署檢疫站發現懷疑染病個案並要求救護員配合處理，因應大量的士前往公共運輸交匯處而啓動的士管理安排等。

模擬有人發動槍擊

在口岸流量測試結束後，各部門於聯檢大樓五樓離境大堂香港範圍進行反恐演習，模擬有極端分子於過關時被發現管有槍械和彈藥並發動槍擊，引致大量傷亡及需即時疏散。

模擬口岸新連接路發生交通意外

其後，各部門亦進行重大事故演習，模擬口岸新連接路發生嚴重交通意外，致使車輛未能按原定路線進入口岸，並需按交通警員指示改用南下路線，以單線雙程、間歇性通行方式進入口岸的公共運輸交匯處，以及按指示離開口岸，返回市區。

保安局局長鄧炳強到場視察。 （保安局FB）

政府形容演練整體運作暢順，當局將繼續進行不同規模的演練和測試，持續優化細節安排，為皇崗口岸開通作出周全準備。政府會與深方緊密合作，全速推進各項籌備工作。待雙方確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，粵港兩地政府會敲定正式開通日期，並適時向公眾公布。