新皇崗口岸｜1000名公務員演練測試交通運作　鄧炳強：流程暢順

新皇崗口岸開通在即，特區政府表示今日（13日）在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理，為日後口岸正式開通作好準備。保安局局長鄧炳強指，整個演練流程十分暢順且安排細緻，達致預期的效果與測試目標，當局識別出需改進的範疇，並將在後續演練中逐步加以優化。



新皇崗口岸。（湯致遠攝）

模擬離開口岸 進行逾120發車班次循環測試

政府指，參與演練的公務員按指示乘搭不同公共交通工具，包括專營巴士、短途跨境巴士、專線小巴及的士，抵達位於聯檢大樓二樓的公共運輸交匯處；隨後前往5樓離境大堂，並轉往4樓入境大堂，然後返回2樓的公共運輸交匯處。

其後，參與人員按指示乘搭公共交通工具離開口岸，並與由各公共交通營辦商派出的車輛進行超過120發車班次的循環測試，以模擬人流和車流進出口岸的情況，從而測試及評估聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流和車流管理、通道容量、現場引導安排、交通管制，以及各項配套支援措施。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

鄧炳強：演練達致預期效果

保安局局長鄧炳強到場視察，他表示整個演練流程十分暢順且安排細緻，亦識別出需改進的範疇，並將在後續演練中逐步加以優化。是次大型演練達致預期的效果與測試目標，期望未來透過跨部門協作，進行更大規模的演練並持續優化細節安排，為皇崗口岸通關作出最周全的準備。

陳美寶：候車人流及車流管理運作暢順

運輸及物流局局長陳美寶亦有視察，她稱今日首場演練主要測試港方口岸區的本地和跨境公共交通配套和服務，期間的上落客、候車人流及車流管理運作暢順，乘客體驗良好。當局會繼續以用家需要出發，仔細檢視和完善安排，為皇崗口岸的高效率運輸網絡作最好準備。

特區政府表示，將繼續進行不同規模的演練和測試，全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力。通過不斷演練及持續優化細節安排，為皇崗口岸通關作出周全準備。本港政府會繼續與深方緊密合作，全速推進各項籌備工作。待雙方確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，粵港兩地政府會敲定正式開通日期，並適時向公眾公布。