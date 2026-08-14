新皇崗口岸｜莊豪鋒倡加巴士線直達港島北區　促辦更大型壓力測試

新皇崗口岸開通準備工作正在進行，政府昨日（13日）安排公務員到場進行演練及測試運作。實地視察過口岸設施的立法會交通事務委員會委員莊豪鋒今日（14日）在電台節目表示，口岸的軟硬件設施已基本準備就緒，預計相關交通路線及定價安排，主要政策目標是為了疏導及分流深圳灣口岸的人流。他建議當局未來應進行更大規模的「壓力測試」，並加強港島東及北區的交通覆蓋。



新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

稱Wi-Fi網絡運作良好 口岸交通定價較原先便宜

莊豪鋒在港台節目《千禧年代》指，早前曾到新皇崗口岸視察，當時口岸的硬件設施已清理完畢，他實地測試該處的Wi-Fi網絡，下載速度良好，顯示內部測試運作相當通順。他認為，早前動員千名公務員參與演練，主要是讓非口岸設計的相關人員進入，體驗整個過關流程並尋找潛在問題。

對於運輸署早前公布的7條巴士線及6條小巴路線，莊豪鋒認為有過半數巴士線及5條小巴線均由新界西北出發，相信當局與巴士公司協調後的政策目標，是希望藉此疏導現時深圳灣口岸在繁忙時間及假期的龐大人流。他補充指，口岸交通定價比原先估計便宜，例如前往啟德僅需20元、往沙田市中心的通宵線亦只需22.6元，對於通宵路線而言定價屬相當保守，具一定吸引力。

2026年5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為實政圓桌議員莊豪鋒。（資料圖片／湯致遠攝）

部份路線初期僅於繁忙時間服務，而往返新皇崗口岸和屯門青山灣的B15線亦僅於周末及公眾假期營運。對此，莊豪鋒表示，由於過往由觀塘等地區直達口岸的數據較少，巴士公司採取「漸進式」營運屬合理做法。不過他認為，啟德區內陸續有居民入伙，加上啟德體育園等設施將舉辦多項盛事，不少內地旅客或希望提前來港參觀，建議巴士公司及政府密切留意人流數據，適時加開往返口岸和啟德的平日班次，亦有助減少旅遊巴士停泊及佔用道路的情況。

此外，莊豪鋒說現時從小巴出發的路線相當方便，在屯門站及屯門碼頭均有路線，亦設有通宵線前往新皇崗口岸，乘客在非繁忙時段可靈活選擇小巴，巴士公司亦可根據小巴客量數據調整B15等路線的服務。

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（入境處圖片）

在路線覆蓋方面，莊豪鋒認為，現時港島區僅得一條路線由口岸直達小西灣未必足夠，建議當局可考慮加開港島東或南區前往口岸的路線。同時，考慮到北區居民習慣往來兩地及跨境學童的就學需求，目前缺乏由口岸直達粉嶺等北區社區的路線，運輸署應考慮開設相關短途直達線。他又說，現時有多條巴士路線途經大欖隧道轉車站及大埔廣福轉車站，市民透過一次轉乘亦可方便前往口岸。

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

千人規模演練未必足夠 壓力測試可「加碼」

對於未來的演練安排，莊豪鋒強調新皇崗口岸設計日均可處理高達20萬人次，單靠千人的演練規模未必足夠。他建議政府未來應集中進行壓力測試，例如在單一小時內動員約5,000人測試來回過關流程，並加入長者、推嬰兒車的家庭及攜帶大型行李等不同情境，以貼近通關後的實際運作狀況。