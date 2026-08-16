瑪麗醫院新大樓壞𨋢｜發展局或除名大判安保　細判安力已「停賽」

瑪麗醫院「臨床大樓」（CB1大樓）去年年底始分階段啟用後，屢次出現升降機故障，28部升降機中，24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。



工程承建商為保華—安保聯營公司，其中安保早前已因簡約公屋剪短螺絲被罰暫停其所有工程類別的投標資格一年，發展局表示，正考慮採取進一步規管行動，包括延長暫停止其投標資格、從認可名冊中降級或除名。



至於分判商安力電梯有限公司，當局指，其「升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置」類別的投標資格及作為分判商資格已在去年11月暫停，直至其在今次工程合約取得滿意表現。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（《香港01》記者攝）

當局張貼的通告表示升降機即時停止，直至另行通知。（《香港01》記者攝）

安保「建築」類別投標資格去年10月起暫停

「臨牀大樓1」屬瑪麗醫院第一期重建計劃，由「保華—安保聯營」2018年獲批該項目94.5億元主要工程合約。發展局回覆查詢表示，保華已於2025年年初進入臨時清盤程序，發展局已暫停其所有工程類別的投標資格。作為工程合約聯營承建商的其中一方，由於安保在有關工程合約的表現欠佳，其於2025年10月22日開始已被暫停「建築」類別的投標資格。

建築署去年10月公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（資料圖片／廖雁雄攝）

考慮延長暫停安保投標資格 或從認可名冊中降級、除名

另外，建築署去年10月公布巡查小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街3個簡約公屋地盤，檢視約4,000粒螺絲，發現約6%被剪斷；另檢視約2,000粒螺絲，當中約兩成鐵板孔洞被擴大，承建商為安保與俊和聯營的公司，事後發展局於2026年1月20日進一步暫停安保所有工程類別的投標資格，為期一年。

發展局表示，由於安保尚涉及其他嚴重工地安全事故，正整體考慮安保於相關事件的責任，採取進一步規管行動，包括延長暫停止其投標資格、從認可名冊中降級或除名。

分判商安力去年11月起「停賽」 直至有滿意表現

至於分判商，發展局指，安力電梯有限公司在瑪麗醫院新臨床大樓工程分判合約的表現欠佳，於2025年11月7日開始已被暫停其「升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置」類別的投標資格及作為分判商資格，直至其在有關工程合約取得滿意表現。

瑪麗醫院「臨床大樓」（CB1大樓）。（《香港01》記者攝）

過去一年發生7宗需呈報的升降機機件故障

機電工程署紀錄顯示，去年7月至今年6月，大樓共發生7宗需呈報的升降機機件故障，其中6宗導致有人受困，有4宗乘客不適。

建築署上周五（14日）在Facebook專頁「築印 Archi Tour」表示，就瑪麗醫院新臨床大樓（CB1大樓）新裝升降機未能有效運作，高度重視並於早前發現情況後立即聯同機電工程署跟進。

瑪麗醫院「臨床大樓1」升降機事故 2025年7月16日 升降機井道底坑電器部件故障，發生困人事件，引致乘客感到不適。 2025年11月3日 電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 2025年12月9日 電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 2026年1月12日 電器部件故障引致升降機廂出現平層偏差，引致乘客絆倒受傷。 2026年1月21日 升降機電器部件故障引致升降機發生困人事件，導致乘客感到不適。 2026年1月26日 電器部件故障引致升降機發生困人事件。 2026年1月26日 電器部件故障引致升降機發生困人事件。

機電工程署2025年7月就28部升降機發出准用證

建築署表示，發現升降機出現問題的時候，新臨床大樓尚未開始提供臨床服務，而當時新大樓的升降機工程仍處於執漏階段。目前升降機仍未能全數投入使用，因此只容納非臨床服務設施的運作(例如餐廳、便利店及化驗室等)。承建商及工程分判商正為大樓的新安裝升降機進行執修，建築署及機電工程署則進行測試及驗收工作，提升大樓日後運作的穩定性，在確保新大樓各項設施穩妥運作前，臨床服務不會啟動。

新臨床大樓建造工程於2025年大致完成。整項工程（包括升降機工程）的保養責任期亦隨即展開。機電工程署在檢視升降機分判商的測試報告、現場巡查及檢測後，確認大樓升降機的安全裝置可發揮功能，升降機能安全運作，遂於2025年7月前就大樓內的28部升降機發出准用證。

24部升降機於保養責任期內皆出現較多運作不暢順或穩定問題

建築署表示，一般情況下，升降機獲發准用證並於保養責任期內試行一段時間後，出現運作穩定性問題而需執修亦時有發生。然而，除現時配合非臨床服務設施的4部升降機情況尚可接受而可於稍後時間進行輕微執修，其餘上述24部新安裝升降機於保養責任期內皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題，值得署方注意及需要盡快跟進。

3大問題：電子儀器破損、電線接駁位欠妥、安裝手工工藝不良

署方表示，期間發現升降機的部分裝置功能表現不佳，升降機亦尚有瑕疵，包括升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等，引致升降機起動或停頓時出現不暢順情況，或升降機停頓位置與樓層有偏差和升降機門未能打開等。

署方指，雖然升降機的安全保障系統有發揮效用，以保障乘客安全，但如升降機經常因保障系統啟動而暫停，必須確保問題在執漏階段得以完全修正。

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不良表現記在評核報告 暫停承建商參與工務工程投標的資格

建築署表示，已經責成承建商及其工程分判商就升降機進行一系列改善工程並承擔所需的額外費用；亦已按合約機制，把承建商及其工程分判商在項目的不良表現反映在評核報告中，並已暫停其參與工務工程投標的資格。署方稱，由於上述升降機工程項目在驗收階段出現較多問題，會檢視有關情況，以優化日後監督工作。

署方表示，就事件導致醫院大樓工程延誤並引致政府及醫管局任何損失及影響，政府會保留追究權利。由於執修工作及有關的測試仍在進行中，為免引起公眾誤會以及為免影響日後政府處理相關索償事宜之程序，在現階段不宜披露工程細節，以保障政府權益。

署方表示，在保養責任期及監管機制下，承建商及工程分判商須妥善完成執修工程，完成測試及驗收工作，直至獲得該署滿意，方可完成其保養責任。