土拓署首用本地研發混凝土建路堤　建科院明年第二季推技術指引

土拓署於元朗十八鄉交匯處往元朗公路分支路的路堤的工程中，首次應用本地研發的高延性輕質複合混凝土（LD‑ECC），物料的重量、密度僅為傳統混凝土約四分一，且能自行修復微小裂縫。署方已委託建築科技研究院編製LD‑ECC技術指引，供業界參考和廣泛應用，目標明年第二季推出，為急需通車的基建項目等提供參考。



LD‑ECC密度低、抗壓強度高，且具備自行修復微小裂縫和耐疲勞的特性。（政府新聞處圖片）

郭子浩（右）說，採用LD‑ECC建造路堤，可令工期減半，直接建築成本也減少兩成。（政府新聞處圖片）

使用新工法施工時間減半 建造成本減兩成

政府新聞網今日（16日）報道，元朗十八鄉交匯處往元朗公路分支路的路堤，採用香港本地研發的創新混凝土物料。土木工程拓展署工程師郭子浩表示，團隊採用400毫米乘400毫米的高延性輕質複合混凝土（LD‑ECC）預製件搭建永久模板，再以輕量化填充方法，注入LD‑ECC。這種嶄新施工模式更能減少使用高噪音機械，同時切合施工空間狹窄的工地環境。他指，新工法讓項目的施工時間得以減半，也能節省兩成的直接建造成本。

元朗十八鄉交匯處一段路堤為全港首個採用LD‑ECC的道路工程。（政府新聞處圖片）

鄧銘禧表示，LD‑ECC技術指引將為各類土木工程提供重要參考，目標明年第二季推出。（政府新聞處圖片）

明年第二季推LD‑ECC技術指引 為急需通車的基建項目提供參考

土木工程拓展署已委託建築科技研究院編製LD‑ECC技術指引，供業界參考和廣泛應用，目標明年第二季推出。建科院副部門主管（標準制定）鄧銘禧表示，指引內容將全面涵蓋LD-ECC定義、原材料性能指標、測試標準、建築設計方法、施工工序和質量控制要求。指引將為地盤空間狹窄的道路擴建、需減輕負載的填土工程、急需通車的基建項目等，提供參考。

黃國輝稱，建科院成立兩年以來推行逾45個創新項目，預計每年可為建造業節省達31億元成本。（政府新聞處圖片）

研科院將就AI應用建立基準評估機制

研科院於2024年8月成立，兩年以來，累計推行逾45個創新項目，每年可望為建造業節省達31億元成本。建科院行政總監黃國輝說，隨着新材料、技術和建造機械湧現，現有標準難以完全涵蓋，計劃就人工智能應用建立基準評估機制，審核各項方案，確保符合政府工務工程要求。