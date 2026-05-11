風暴潮．越堤浪｜將軍澳擋水牆料年底完成　土拓署推風險管理指引

去年超強颱風樺加沙吹襲香港，不少沿岸地區設施嚴重受損，將軍澳區有餐廳損失慘重。土木工程拓展署今日（11日）表示，已在將軍澳加建多道擋水牆，首兩道1.1米及1.3米高的擋水牆已接近完成，第三段的擋水牆建造工程將在稍後展開，料今年底完成。



土拓署同日公布《沿岸風險管理指引》，列出多種防禦措施，包括加裝構築物、使用臨時擋水板及改善緊急準備等。《指引》適用於現有和新的沿岸發展項目，方便持份者評估和管理風險。



超強颱風樺加沙9月24日襲港，將軍澳海濱被風暴潮引起的海浪「海嘯式」衝擊，有鄰近海旁的食肆被海浪嚴重破壞。（資料圖片/廖雁雄攝）

去年超強颱風樺加沙吹襲香港，將軍澳海濱多間餐廳的設施遭海浪破壞。署理土木工程署副署長（海港及土地）張永康今日表示，處方已在沿岸加建多道擋水牆，首兩道1.1米及1.3米高的擋水牆已接近完成，第三段的擋水牆建造工程將在稍後展開，預計全部工程可於本年底大致完成。

海濱第三段擋水牆年底始完成 土拓署有信心已完工石屎底座足以抵擋

被問及年底才完成工程，會否擔心不敵今年雨季，他指，現已完成的石屎底座足以抵擋超強颱風的衝擊力，當遇到如同樺加沙般強勁的颱風時，會設置臨時擋水設施，建立完整防線，配合已建好的石屎牆。

此外，土拓署今日公布《沿岸風險管理指引》，並將其納入《海港工程設計手冊》，適用於現有和新的沿岸發展項目，方便持份者有系統地評估和管理風險，以緩減風暴潮和越堤浪的影響。

超強颱風樺加沙9月24日襲港，將軍澳海濱被風暴潮引起的海浪「海嘯式」衝擊，有鄰近海旁的食肆被海浪嚴重破壞。（資料圖片/廖雁雄攝）

《沿岸風險管理指引》提出「適應、應變、管理」三個防禦策略

土拓署在《指引》提出三個防禦策略，分別是「適應、應變、管理」。《指引》提到，沿岸設施的持份者應該建造構築物以緩減海水淹浸的影響，例如加高地台、在海岸邊緣安裝擋浪牆等。此外，應以臨時或非結構性措施控制水浸風險，包括興建防洪牆、臨時擋水板；並要強化緊急準備、資訊發放等，以提高市民對防範水浸的安全意識。

《指引》亦臚列多個保護措施，包括在易受威脅的位置預先安裝可拆卸的防洪擋板或沙包；採用防水防滑地板，將傢俱固定在地面，將電源插座安裝在較高位置；及在颱風來臨前將室外傢俱及貴重物品移至室內高處，檢查排水系統是否暢通等。