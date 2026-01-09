山泥傾瀉｜土拓署：政府斜坡範圍廣及風險不一　年事故比率低於1%

申訴專員公署周四（8日）發表「政府的防治山泥傾瀉工作及對政府斜坡的管理」的主動調查報告，當中提及政府斜坡的山泥傾瀉事故比率相對較高，及有重複發生的情況。土木工程拓展署回應稱，這反映政府以風險為本的原則處理斜坡。部份政府斜坡屬於構成中度或較低潛在影響的類別，因其位置較偏遠或人命傷亡風險較低，所以未必是優先處理對象，以至這些政府斜坡在風險可控的情況下發生山泥傾瀉。



申訴專員公署1月8日公布就政府的防治山泥傾瀉工作及對政府斜坡的管理的主動調查行動報告。（申訴專員公署）

位置較偏遠及人命傷亡風險較低 部份未必優先處理

土拓署指出，政府負責的人造斜坡範圍很廣、性質多元、風險程度不一，當中包括構成較高、中度及較低潛在影響的斜坡，這些潛在影響級別主要根據發生山泥傾瀉後可能造成的人命傷亡風險來劃分。對於構成較高潛在影響的斜坡，政府會優先進行防治工程，以保障公眾安全。但對於中度或較低潛在影響的政府斜坡，或因其位置較偏遠及人命傷亡風險較低，未必獲優先處理，可能在風險可控的情況下發生山泥傾瀉。

相對而言，私人負責的人造斜坡性質較為單一，多位於私人民居附近，一旦發生山泥傾瀉，對居民影響較大，所以一般屬於構成較高潛在影響的斜坡，注視程度亦因而較大。這解釋了為何整體上政府斜坡的山泥傾瀉比率看似較高，或有個別屬中度及較低潛在影響的斜坡，重複出現山泥傾瀉的情況。

申訴專員陳積志1月8日表示，相關政府部門已按職能維修及保養政府斜坡，但各部門在天然山坡及政府人造斜坡的安全管理，以至跨部門協作方面，仍有進一步提升空間。（資料圖片/廖雁雄攝）

稱接納申訴專員公署建議 繼續推行各項政策措施

土拓署表示，事實在2020至2024年，無論是政府或私人人造斜坡，山泥傾瀉年事故比率均低於1%（政府斜坡介乎0.1%至0.6%，私人斜坡介乎0.03%至0.3%），屬於相當低的水平。整體而言，在2015至2024年間，每年平均約錄得214宗事故，較以往（1989至2014年）平均約300宗下降近三分之一，反映持續的防治工作已取得顯著成效。

針對2023年9月極端暴雨引發的山泥傾瀉事故，土拓署已完成有系統的事故調查與研究，並就「長遠防治山泥傾瀉計劃」提出多項優化建議。

土拓署亦表示，欣悉該署在推展「長遠防治山泥傾瀉計劃」及規管斜坡安全的工作，在報告中獲申訴專員公署肯定和高度嘉許。

土拓署會接納公署的建議，繼續全力推行各項政策措施。其中，土拓署計劃今年內全面推展「智慧斜坡記錄冊」，及將於今年雨季正式啓用「人工智能山泥傾瀉警告系統」。此外，土拓署會持續研發及引入各類創新科技，包括透過智能化無人機管理系統。