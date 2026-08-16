青少年軍事夏令營結業　中四學員無懼炎夏：唔辛苦咁嚟呢度做咩？

第19屆香港青少年軍事夏令營暨第13屆香港大學生軍事生活體驗營結業典禮今日（16日）於沙頭角新圍軍營舉行。特首李家超期望學員能將這段經歷牢記於心，轉化成日後的動力，又對學員提出三個寄望。



有夏令營學員指，最辛苦是要面對酷熱天氣，有學員更於訓練間不適，但「唔辛苦，咁我哋嚟呢度做咩呢？」。他認為訓練的重點就是踏出舒適圈，鍛鍊自己堅持下去。



第19屆香港青少年軍事夏令營暨第13屆香港大學生軍事生活體驗營結業典禮今日於沙頭角新圍軍營舉行，學員在烈日下列隊。（洪戩昊攝）

第19屆香港青少年軍事夏令營暨第13屆香港大學生軍事生活體驗營結業典禮今日於沙頭角新圍軍營舉行，學員在烈日下展示訓練成果，包括升旗。（洪戩昊攝）

「刺殺」訓練使用的假槍。（洪戩昊攝）

有不少嘉賓到場參加典禮並向學員頒發證書，包括特首李家超及中聯辦主任周霽等。兩個體驗營的結業學員在烈日下一同展示訓練成果，包括「刺殺」、武打及升旗等。

第19屆香港青少年軍事夏令營暨第13屆香港大學生軍事生活體驗營結業典禮今日於沙頭角新圍軍營舉行，學員在烈日下展示訓練成果，包括「刺殺」。（洪戩昊攝）

李家超提三個寄望

李家超致辭時指，很高興可以到場見證學員的成果，感受到本港青年的朝氣。他表示，當學員日後遇到困難時，這份歷練定能激發他們的潛能。他希望學員能將這段經歷牢記於心，轉化成日後的動力。他亦對學員提出三個寄望，包括厚植家國情懷、做愛國愛港的堅定守護者；敢於迎難而上、成為社會的棟樑；勇於擔當、為香港的繁榮穩定、中華民族復興貢獻。

我對你們有三點期望：第一，堅守信念，厚植家國情懷。永遠把國家與香港的利益放在心中，做愛國愛港的堅定守護者。第二，勤練本領，敢於迎難而上。不斷增進知識與能力，迎接各種挑戰，成為社會的棟樑之才。第三，勇於擔當，積極實踐。將所學所悟付諸行動，為香港的繁榮穩定、為中華民族偉大復興的偉業，貢獻青春力量。 行政長官李家超

第19屆香港青少年軍事夏令營暨第13屆香港大學生軍事生活體驗營結業典禮今日於沙頭角新圍軍營舉行，有不少嘉賓到場參加典禮並向學員頒發證書，包括特首李家超及中聯辦主任周霽等。（洪戩昊攝）

青少年軍事夏令營學員黃濼希。（洪戩昊攝）

「唔辛苦，咁我哋嚟呢度做咩呢？」

青少年軍事夏令營學員、中四的黃濼希指，最辛苦是要面對酷熱天氣，有學員更於訓練間不適，但「唔辛苦，咁我哋嚟呢度做咩呢？」。他認為訓練的重點就是踏出舒適圈，鍛鍊自己堅持下去。被問及在訓練中學到什麼技能最深刻，他則回答「急救」，因為可以在日常生活中應用。

大學生軍事生活體驗營學員許洲源。（洪戩昊攝）

在香港最熱一天仍舊如常訓練

大學生軍事生活體驗營學員許洲源同樣指天氣是最辛苦的元素，因為訓練大部份在室外進行，即使在上周日、香港有紀錄以來最熱的一天，他們仍舊如常訓練。炎熱天氣下，有其他學員一同努力是其中一個動力。他憶述，學員間的相處也有不少趣事，例如有學員的鞋帶斷了、不知所措之際，有另一人解下褲頭帶讓他充作鞋帶，體現同儕之情。