青少年軍事夏令營開幕　中一生冀操更壯　入營前已練摺被至起角

「2026年香港青少年軍事夏令營暨香港大學生軍事生活體驗營」今日（3日）於駐香港部隊粉嶺新圍軍營舉行開營典禮。約500名青少年一同宣誓，為期14天的夏令營正式開始。



有中一學員表示，最期待槍械練習，期望將自己「操fit啲（操得更健壯）」，又稱心情緊張及興奮，早於入營前已練習將被摺至起角。



「2026年香港青少年軍事夏令營暨香港大學生軍事生活體驗營」今日（3日）舉行開營典禮，約500名青少年參與。（林子慰攝）

青少年軍事夏令營籌委會主席吳學明表示，今屆共超過600人報名，招收350中學生，以及150名大學生和青少年制服團體。吳期望，透過活動培養新一代青年成為香港棟樑。

中一學生學員期待槍械訓練 改變不規律嘅作息

中一學生勞溫龍是本屆新學員，他表示希望透過夏令營增廣見聞，「識更多嘢」，最期待槍械訓練，「因為之前未體驗過。」

被問會否驚辛苦，勞溫龍說「會盡量堅持」，又指入營前已在家中練習摺被子及摺衣服，「（入營前）已經估到喺營度要我地摺個豆腐形出黎，所以提前練定先。」他期望經歷夏令營後，「希望操fit啲，同埋改咗自己唔規律嘅作息。」

中一學生勞溫龍是本屆新學員，他表示希望透過夏令營增廣見聞。（林子慰攝）

除了新學員外，亦有年輕人多次參與軍事營。大學生呂雨鍶是4年前體驗營的學員，其後多次參與軍事營並擔任督導員一職。她表示，自己喜歡挑戰，當初體驗完結後，感到很難忘，故再次報名，擔任督導。

大學生呂雨鍶是4年前體驗營的學員，其後多次參與軍事營並擔任督導員一職。（林子慰攝）