青少年軍事夏令營｜施俊輝勉勵學員了解國家發展　為社會作貢獻

2026「香港青少年軍事夏令營」本月3日至16日在新圍軍營舉行。教育局副局長施俊輝今日（6日）擔任德育講座講者，他勉勵學員把軍營嚴謹守紀、刻苦奮進的作風帶回校園與生活；將訓練磨練出的毅力與擔當銘記於心；以「讀萬卷書」與「行萬里路」並行的探索精神，深入了解國家最新發展，將個人的成長和夢想與國家和香港的發展相結合，為社會和國家作出貢獻。



2026「香港青少年軍事夏令營」本月3日至16日在新圍軍營舉行，教育局副局長施俊輝今日（6日）擔任德育講座講者。（施俊輝Facebook）

教育局副局長施俊輝今日在社交媒體撰文，指他今天擔任2026「香港青少年軍事夏令營」 德育講座講者，與來自全港116間中學、超過340位滿懷熱忱的學員見面，並以「新時代青年，追夢正當時」為主題作分享交流。他表示，很高興看見同學們認真聆聽、積極思考、踴躍提問、主動參與。

他形容，參與夏令營的同學們主動走出舒適圈，選擇在假期接受磨練、挑戰自我，「這份自律與勇氣，值得高度肯定」。他又指，軍事夏令營不只是一次難得的軍旅體驗，更是一場深刻的意志磨練，「嚴謹的訓練與集體生活，能夠培育自律自省、負責擔當的態度，更能淬煉堅韌不拔的品格，讓同學們在日後面對困難與挑戰時，擁有堅持拼搏、突破自我的力量。」

他勉勵學員把軍營嚴謹守紀、刻苦奮進的作風帶回校園與生活，慎獨自律、踏實向上；將訓練磨練出的毅力與擔當銘記於心，日後面對挑戰迎難而上、從容堅毅，勇敢迎向人生風雨；以「讀萬卷書」與「行萬里路」並行的探索精神，深入了解國家最新發展，將個人的成長和夢想與國家和香港的發展相結合，為社會和國家作出貢獻。