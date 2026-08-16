政府建議大欖隧道收費不變　田北辰批與原本政策背道而馳

大欖隧道實施分時段收費約一年，政府完成收費檢討，建議維持現有收費不變。實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰發文指出，政府提出實施收費時，曾表示希望隧道自負盈虧，現時隧道成功帶來收入，並且非繁忙時段亦沒有塞車，「然而政府依然唔肯減價，其實其他時段嘅收費完全可以減到零，但依然毫無動作。」



政府2025年5月31日收回大欖隧道，同時「易通行」在大欖隧道實施，採用分時段收費制度。（資料圖片／李家傑攝）

(政府新聞處)

早晚繁忙時段收入佔全年約4成 僅比成本少8000萬元

田北辰指，政府提出大欖隧道收費加價時，曾表示本港正面對財政赤字，因此每條隧道需增收營運費用，但政府收回大欖隧道後，一年帶來的收入約有6億元，而據他了解，早晚繁忙時段的隧道收入佔當中約4成，即2.4億元，與3.2億元的營運成本僅差8000萬，「即非繁忙時間完全唔塞車嘅情況下，根本唔需要收費。」

非繁忙時段無塞車 批評政府不肯減價與政策「背道而馳」

田北辰又表示，收費實施一年，隧道在非繁忙時段並沒塞車，但政府仍然不肯減價，是跟原本提出的政策「背道而馳」。

他表示，要求政府信守承諾，「至少對於公眾嘅要求，你可以選擇唔表態，但只要講出口咗你就一定要做，否則就係言而無信。」

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰批評政府建議大欖隧道收費不變，與原本政策背道而馳。（資料圖片／廖雁雄攝）