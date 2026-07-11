政府建議大欖隧道收費不變　田北辰斥檢討形同虛設：不下調不罷休

大欖隧道實施分時段收費約一年，政府完成收費檢討，建議維持現有收費不變。實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰批，收費檢討形同虛設，政府忘記承諾，「歪理連篇」，強調不下調一般及非繁忙時段收費不罷休。



政府：若進一步下調欖隧收費 將誘發額外車流

立法會交通事務委員會下周討論「三條過海隧道及大欖隧道分時段收費的成效檢視及中九龍繞道的最新情況」。政府昨向立法會提交文件指，自去年5月底，收回大欖隧道並實施分時段收費後，隧道平日平均雙向車流量，增加約三成八，約6.3萬架次。有約一成七的日子，上午繁忙時段已接近飽和，甚或出現車龍。

當局認為，若進一步下調隧道費，將誘發額外車流，與「保持隧道暢順，理順整體交通」的政策目標不符，預期隨着新界西北和北部都會區持續發展，隧道車流將會進一步上升，故建議暫時維持各車種收費和繁忙時段安排。

田北辰。（立法會直播截圖）

批政府忘記承諾

田北辰在社交平台上表示，不滿政府收費檢討，直言收費檢討形同虛設。他指審議《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》時，政府明確表明，要做到用者自付。

他提到，政府指欖隧營運成本為3.9億，其中7千萬為折舊，但他認為政府未有出資興建欖隧，沒有折舊，故成本應為3.2億。他續指欖隧現收入為6億，據其了解，早晚繁忙時間的收入約佔總收入四成，即2.4億元，距離收回營運成本僅差8,000萬元。有鑑於此，非繁忙時段的收費絕對可以由18元減至免費，而一般時段的收費亦可由30元減至15元，這樣依然能夠達致自負盈虧。他不滿政府對此隻字不提，直然當局完全將承諾拋諸腦後。

田北辰：不調整收費 誓不罷休

對於政府指以「未來北部都會區發展將增加車流」為由，維持現有收費。他質疑，政府早前曾，十年後會有新建的十一號幹線可解決交通擠塞問題，當局現時的解釋「完全係歪理連篇」。他指政府倘不立即將一般及非繁忙時段的收費，下調至15元及0元，實政圓桌必誓不罷休。

曾提修正案 惟遭否決

在第七屆立法會期間，田北辰曾就上述條例草案提出修正案，建議私家車、電單車及商用車，周一至周六早上繁忙時段往九龍，及下午繁忙時段往元朗才收費，其餘時間免費。的士就劃一收5元。不過最終遭到否決。