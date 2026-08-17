的士司機吸「K仔」後仍開工　車輛左搖右擺被截獲　囚4月停牌5年

的士司機涉嫌吸食俗稱「K仔」的氯胺酮後仍開工，惟因的其車左搖右擺兼異常緩慢，遭警員截停並揭發。司機早前承認1項毒駕罪名(KTCC1134/2026)，案件今(17日)在觀塘法院判刑。庭上透露，被告過往有多個案底，當中有涉及毒品及交通事宜，署理主任裁判官李志豪指，報告不建議被告入戒毒所，考慮被告坦白認罪，判他入獄4個月及停牌5年。



被告李劍文，54歲，他承認一項體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車罪，指他於2026年6月5日，在牛頭角偉業街駕駛的士時，其體內含有氯胺酮。

被告李劍文認毒駕罪被判囚4月停牌5年。

被告受查時精神恍忽惚對答緩慢

案情指，一輛巡邏中的警車案，發當日早上於牛頭角偉業街，發現一部的士行駛時左搖右擺，且異常緩慢，當時的士有出示出租標示。警員遂截停的士，並向在司機位的被告調查，發現他精神恍惚，對答緩慢，其後發現被告的口腔及血液樣本均含氯胺酮。

被捕認吸氯胺酮5至6年

被告警誡下承認案發前一星期曾吸食氯胺酮。他在錄影會面承認已吸食氯胺酮約5至6年，每月吸食一次。被告過去有15次案底，其中一次與本案類同，另有5次交通定罪記錄。