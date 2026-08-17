醫生彭亨利被控默許診所作「5萬位男士重拾自信」等誇張陳述成立

註冊全科醫生彭亨利被控於2023年8月至2025年3月、與男士健康線上診所Noah合作期間，默許或沒有對診所網站上「全港最大男士線上診所」、「50,000位男士重拾自信」和「認識亞洲的頂級醫療專家」等陳述採取合理步驟，案件今日（17日）於醫委會審理。



研訊小組認為，這些陳述會令讀者誤以為診所真的獲得超過50,000名病人的信賴，亦會令讀者誤以為被告十分有經驗和有技術；遂判處將被告從註冊醫生名單中移除三個月，緩刑一年。



彭亨利沒有到場，由其代表律師出庭應訊。（洪戩昊攝）

彭亨利被控默許或沒有對以下診所網站上的陳述採取合理步驟：

1. 全港最大男士線上診所

2. 50,000瀏覽人次數字持續上升中

3. 獲50,000+位滿意男士信賴

4. 50,000位男士重拾自信

5. 在noah平台上，我們希望讓男士們坦然了解這些常見的健康問題，並將您與我們優質、方便、且可負擔的醫療服務連繫起來，讓您從內到外都隨時保持最佳狀態。

6. 「受眾多亞洲醫學界權威支持」，伴隨一個包括他自己在內的醫生列表，當中有他的相片、名字及頭銜

7. 認識亞洲的頂級醫療專家

8. 我們全心全意為您的健康著想，提供最好、最信得過的治療

9. 他們是男性健康領域的專家一一無論是有關頭髮、性健康、心理健康，甚至一般健康問題一一我們的醫生團隊從開始診症一刻起，便一直為您提供全方位的支援，細心跟進您的療程進度

10. 一些不能驗證的用家評價



他另被控宣傳醫學及健康的產品及服務。



案情指，被告於2023年3月與診所簽署服務協議，被告同意「加盟公司平台及數據庫，以配對病人及向公司提供可能會被上載到公司網頁的醫學資訊」。同年8月，醫委會收到投訴，指該公司的社交媒體專頁上的廣告在推銷醫療顧問服務。

控方：陳述的大部份內容不能被客觀求證

控方律師指，這些陳述的大部份內容不能被客觀求證，「讓您從內到外都隨時保持最佳狀態」屬誇張或誤導，「受眾多亞洲醫學界權威支持」、「認識亞洲的頂級醫療專家」和「他們是男性健康領域的專家」等陳述則是在沒有證據下強調公司的獨特性。

辯方：難以每天檢查診所網頁內容

辯方律師則指，被告2023年3月開始向公司提供服務時，其網站上還未有這些宣傳；被告第一次得悉相關宣傳是由醫委會初步偵訊委員會在2024年7月向其提出的。被告難以每天檢查該診所網頁上的內容。

研訊小組：被告有責任定時檢查網頁內容

研訊小組認為，由於被告與診所簽署的服務協議的內容包括「向公司提供可能會被上載到公司網頁的醫學資訊」，所以被告有責任定時檢查網頁內容，而非在內容上載16個月後才知道。這些陳述會令讀者誤以為診所真的獲得超過50,000名病人的信賴，亦會令讀者誤以為被告十分有經驗和有技術。

小組裁定被告有罪。考慮到被告其後有嘗試補救，及報讀持續醫學進修課程；遂判處將被告從註冊醫生名單中移除三個月，緩刑一年。