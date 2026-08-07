西醫石岳容手術遺引流管殘留病人乳房12年　裁專業失當除牌一個月

一名病人約15年前接受女西醫石岳容，為她進行右乳房纖維腺瘤切除手術，至3年前因右胸痛向另一位醫生求診，經X光檢查後發現，三條引流管未完全移除，殘留物總長度達5厘米，繼而向醫委會投訴。醫委會今（7日）就案件展開研訊，指被告是手術的主要醫生，有責任確保引流管已完全移除，判她專業失當罪成，除牌一個月，不設緩刑。



被告醫生石岳容出席研訊。（董素琛攝）

3條引流管遺乳房 總長度達5厘米

被告石岳容醫生被指身為註冊醫生，在2011年1月30日進行右乳房纖維腺瘤切除手術後，未能將手術時在右乳房置入的引流管完全移除。律政人員陳心妍在宣讀案情時表示，病人直至2023年，因右胸痛到另一位醫生處求診，接受乳房X光檢查時，始發現3條引流管殘留物，總長度達5厘米。

被告醫生石岳容出席研訊。（董素琛攝）

陳心妍指，據了解，被告自2021年已停止執業，目前已退休，未有保存病人紀錄。她引述專家證人指，被告是手術的主要醫生，病理報告亦顯示她「深入參與手術」，又指殘留物與乳房手術中使用的引流管類型吻合，認為醫生有責任確保引流管完全移除。

辯方律師求情時指，被告已退休5年，過往從未出現類似問題，未來再犯的可能性低。被告亦已真誠向病人致歉，現時病人情況穩定。辯方又指，被告承認錯誤，病人的紀錄已失存，但她無藉此在審訊上獲益，始終保持誠信及專業精神。

被告認責已向病人致歉 惟案情嚴重判專業失當罪成

求情完畢後，研訊小組委員林志釉問到，既然被告已退休，為何仍為牌照續期。辯方律師強調，被告無意恢復執業，過去5年已沒有執業。

研訊小組主席蔡堅表示，被告向研訊小組表示，她對自己的行為承擔全部責任，並因遺引流管及患者須接受額外手術所造成的痛苦與不便，向患者表達深切歉意，認同被告已深感悔過。不過，考慮到案情嚴重，判她專業失當罪成，除牌一個月，不設緩刑。