私家車龍翔道涉撞電單車夫婦　女事主吐血失意識亡　司機否認危駕

私家車男司機涉前年在黃大仙龍翔道交匯處，撞到一對乘電單車的夫婦，兩人均被抛出車外，女事主當場吐血並失去意識，數日後死亡，駕駛電單車的丈夫亦告受傷。私家車司機否認兩項危險駕駛罪，案件（DCCC676/2025）今（17日）在區域法院開審。



案情指，被告警誡下稱他當時準備切線，看不到前方有車，並指電單車突然冒出，但專家報告指被告應有2秒時間在無阻礙下，見到事主的電單車。控方欲以書面陳述處理男事主的證供。惟法官陳廣池著控方考慮傳召男事主出庭，將案押後至明日(18日)續審，被告准以原有條件保釋。



被告湯浩廷，47歲，被控一項危險駕駛引致他人死亡，及一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。被告欲承認不小心駕駛罪，但遭控方拒絕。他否認兩項危駕罪名受審。

事主夫婦的電單車在龍翔道從後遭私家車撞倒。（Bosco Chu圖片）

兩名事主均告受傷，其中女事主當場吐血及失去意識，同日下午3時許身亡。（Bosco Chu圖片）

男事主林顯鍵(圖)在醫院得知妻子彌留時曾情緒激動。控方原想以陳述方式處理林的證供，但法官卻叫控方考慮傳召林出庭作證。（黃梓霖攝）

被告的車原在事主電單車的後方

控方案情指，案發於2024年7月7日中午12時半，男事主林顯鍵駕駛一輛電單車載著其妻曾玉珠，兩人沿彩虹道支路駛往龍翔道方向，兩人均有戴頭盔。被告當時駕駛一部黑色私家車，在兩名事主的後方，被告的車與事主的電單車中間尚有一輛白色私家車。

事主的電單車因前面的士停下而減速

事主的電單車因前面的士停下而減速，白色私家車之後駛離彩虹道支路，匯入龍翔道，被告的私家車維持車速，並在無亮燈下轉入龍翔道，隨即撞到事主的電單車。被告的車碰撞前一刻或碰撞瞬間才亮起煞車燈，兩名事主捱撞後被拋過車頭，跌在被告的私家車前方，女事主的頭盔和物品散落在私家車後方，私家車溜前數秒後才停在龍翔道。

女事主當場吐血和神志不清

女事主當場吐血和神志不清，其後被送到伊利沙伯醫院治理，同月13日下午3時半不治，死因為「創傷性頭部損傷」。男事主亦被送到急症室，他右腳踝上方內側擦傷，外側疼痛及腫脹、左胸背表面擦傷，獲批61天病假。

被告稱向右切線時前方沒有車

警方接報到場後見現場沒有煞車痕跡。被告查問下稱，當時駕車至龍翔道，向右切線時前方沒有車，他向右望後 「比油駛出」。警方同日下午與被告進行錄影會面，被告警誡下稱，他有逾10年駕駛經驗，案發時他準備切線，先轉頭望向盲點，再望向前方，惟事主的電單車突然在左邊出現，他不知道車輛從哪兒冒出。他向左轉時亦望向前方，但不見前方有車。

專家指被告有2秒可視線無阻地見到事主

專家進行交通情況重組後，認為被告在碰撞點的14.4米停車距離內，約有2秒可視線無阻地見到事主的電單車；如果他提前意識到危險，並在反應時間0.9秒內停車，可避免意外。