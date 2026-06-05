丈夫騎電單車載妻遇意外　知妻彌留崩潰圖搶警槍尋死　認罪囚3月

男子騎電單車載著新婚7個月的妻子時遇上意外，妻子被私家車撞至重傷，男子深感自責，兩天後得知妻已在彌留狀態時，在病房內崩潰，並衝向一名到醫院工作的警長，並欲搶其警槍圖吞槍自盡，幸得現場人員制服，男子仍不住大喊：「我想死……我累死我老婆……」該男子(5日)在區域法院承認企圖管有槍械罪，其律師指被告因這事被捕而錯過見亡妻的最後一面。法官陳廣池判刑時稱，對被告的情況深感同情，但稱法庭須作出情理兼顧的判刑，判他入獄3個月。



陳官又勸勉被告，要接受這無法改變的傷痕，又稱其亡妻必然希望他能重新振作，且被告還有母親，寄語他千萬不要再做傻事，不要再行不歸路，又說：「你老婆都唔想你咁。」被告聞言低頭落淚。



被告林顯鍵，39歲，承認一項企圖無牌管有槍械罪，指他於2024年7月9日，伊利沙伯醫院6樓深切治療部病房，卻搶一名警長的配槍，內有6發子彈。

被告林顯鍵因圖搶警槍被捕，他亦因而錯失見妻的最後一面。（黃梓霖攝）

被告林顯鍵區域法院認罪判囚3個月。(黃浩謙攝)

被告妻子在伊利沙伯醫院深切治療部彌時崩潰圖搶槍。（資料圖片）

官稱在病房搶槍或危及其他人安全

法官陳廣池在判刑時稱，對被告失去妻子深感同情，這無疑對被告造成重大打擊，然而他不能因而免卻罪責，若他當日搶槍成功，可能危及病房內其他人的安全，後果可大可小。

妻曾患乳癌康復後結婚

陳官形容被告的求情信令人動容，被告先向當日在場的警員、護士及病人道歉，又稱與妻子的生日只差一天，求婚用的花束亦被好好保存。2023年初夏妻子確診乳癌，她捱過全部化療的療程，兩人在聖誕節前夕註冊結婚，雖無設宴或度蜜月，但他們心中相信明天。

被告母指兒子一直守在妻身邊

惟約半年多後的這場車禍改變了一切，被告稱，當日是其妻藝術作品展覽的開幕日，妻子還對他說，他的出現為她黑白的世界增添色彩。被告認為妻子之死是他的失敗，願意承擔責任，尊重法庭所有的安排。被告母親亦撰求情信指，其子視妻為生命支柱，新婚數月迎來車禍，兒子不眠不休守候妻子床邊，一時衝動而犯錯，望法庭輕判。

官稱判刑亦要考慮公眾利益

陳官強調法庭判刑須平衡個人因素、公眾利益，及懲處所帶來的訊息，被告在本案中企圖搶劫，法庭接受被告並非想傷害他人，但搶走一把裝滿子彈的警槍，過程中有可能會擦槍走火，禍及無辜，故不適合判處緩刑或社會服務令，但會以6個月監禁為量刑起點，加上酌情扣減，判被告入獄3個月。

被告搶槍時大叫我想吞槍死

案情指，當時是晚上探訪時間，一名警長及一名警員正於醫院處理一宗與被告無關的交通案件，房內另有至少6人。警長與同袍處理完畢欲離開病房時，被告突走向他传，並從後抱住警長的腰，並將其佩槍往後拉，警長即時保護槍袋免被拔走佩槍，又大喊「搶槍！」警員和護士合力制服被告，並把他拉開，被告則哭叫說：「我想死……我累死我老婆……我唔想做人……我想搶槍吞槍死……」又求制服他的人讓他死。警長的佩槍當時內有6發子彈。

被告獲告知其妻或未能捱過當晚

警長在事件中扭傷左手手腕，及有輕微擦傷，獲4天病假。被告同日被捕，他在警誡下稱，其妻兩天前坐他的電單車被另一車撞倒，妻子吐血昏迷，是該病房的其中一名病人。被告意外後一直在醫院陪伴妻子，他的腳亦有受傷並打上石膏。案發有護士告知被告，其妻子的生命指數極低，未必能捱過當天。被告不知如何活下去，見到兩名警員，萌生搶槍圖吞槍自殺的念頭。他不肯定有否摸到佩槍，已被另一警員制服。

求情稱因被捕而錯過見妻最後一面

辯方求情指，被告自小與母相依為任，他任職水電工人。他在事發前兩天，駕駛電單車接載其妻時遇上意外，二人均重創。他對妻受傷深感愧疚，當日得知妻命危而崩潰，才會犯上本案。律師形容本案是個悲劇，被告因還押錯過見亡妻最後一面，非常自責。被告確診重度抑鬱，之後已積極尋求協助，有服藥及覆診，現時接近完全康復，並呈上求情信望法庭輕判。

案件編號：DCCC1539/2024