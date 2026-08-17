猴痘｜32歲男確診　潛伏期曾在港與多名陌生男子有高風險性行為

衞生防護中心今日（17日）表示正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名32歲男子，潛伏期內與數名陌生男子有高風險接觸，暫未發現他與早前其他確診個案有流行病學關連，目前情況穩定。



防護中心建議高風險目標群組人士應接種猴痘疫苗，市民亦應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名32歲男子自8月11日起出現發燒及肌肉疼痛，8月14日起臉部、軀幹及下半身出現皮疹。他於8月15日到私家診所求醫，中心同日安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘呈陽性反應，目前情況穩定。

根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗，於潛伏期內曾在香港與數名陌生男子有高風險接觸。暫時沒有資料顯示，這宗個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並會將個案通報世界衞生組織。

中心指，自2022年起至今，本港共錄得95宗猴痘個案，包括76宗本地個案和19宗輸入個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。