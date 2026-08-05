猴痘｜31歲男確診　潛伏期曾在港與多名陌生男子有性行為

衞生署衞生防護中心今日（5日）表示正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名31歲男子。他自7月27日起生殖器官出現皮疹，及後到衞生署男性社會衞生科診所求診，其樣本經化驗後證實對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定，正在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。病人資料顯示，他在潛伏期內曾在香港與多名陌生男子有高風險接觸（即性行為），暫未發現他與早前其他確診個案有流行病學關連。



防護中心建議高風險目標群組人士應接種猴痘疫苗，市民亦應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。



一名31歲男子自7月底起生殖器官出現皮疹，及後到衞生署男性社會衞生科診所求診，其樣本經化驗後證實對猴痘病毒呈陽性反應。（資料圖片）

上月底生殖器官出現皮疹

衞生防護中心表示，該名31歲男子自7月27日起生殖器官出現皮疹，並於8月3日到衞生署男性社會衞生科診所求診。由於他曾有高風險接觸史，醫護人員當日為其採集樣本，經中心公共衞生化驗服務處化驗，結果顯示對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定，中心已安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港與多名陌生男子有高風險接觸。中心暫未發現任何資料顯示這宗個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並會將個案通報世界衞生組織。

至今錄得94宗猴痘個案

中心指，自2022年起至今，本港共錄得94宗猴痘個案，包括75宗本地個案和19宗輸入個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。