猴痘｜44歲男確診　曾在家中有高風險接觸　中心聯繫涉有接觸人士

​衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名44歲男子，他自6月11日起出現發燒、下身疼痛及有分泌物，曾到私家醫院求醫，目前情況穩定。根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗，於潛伏期內沒有外遊，曾在自己家中有高風險接觸。衞生防護中心強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，並提醒市民應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。



​衞生署衞生防護中心公布，新增一宗猴痘輸入個案。(資料圖片)

​衞生署衞生防護中心表示，該名44歲男子自6月11日起出現發燒、下身疼痛及有分泌物，繼而於6月17日面部和身軀出現皮疹。其間，病人曾多次到私家診所及醫院求醫。他於6月21日到私家醫院求醫，並獲安排入院接受隔離治療，目前情況穩定。

根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗，於潛伏期內沒有外遊，曾在自己家中有高風險接觸。中心暫未發現任何資料顯示這宗個案，與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並會將個案通報世界衞生組織。

至今錄得92宗猴痘個案

自2022年起至今，本港共錄得92宗猴痘個案，包括74宗本地個案和18宗輸入個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部份個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。

猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。衞生防護中心又指，猴痘疫苗可預防感染和嚴重疾病。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

．曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；

．負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

．處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

．當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員

