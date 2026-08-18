澳門今起一證出入境　保安局：不適用於新皇崗口岸　續與內地商討

澳門三個口岸今日（18日）起將改善通關模式，港澳居民除了北上內地用回鄉證，更可直接使用回鄉證南下入境澳門，免卻出入境交驗不同的證件。



即將開通的皇崗口岸同樣採用「合作查驗、一次放行」通關模式，不過保安局回覆表示，澳門一證出入境模式不適用。港人回港時仍需使用香港身份證入境，即北上南下時需分別出示回鄉證及身份證。當局又指，正與內地商討相關事宜，以落實及進一步改善查驗設施的證件安排。



新皇崗口岸開通在即，港人北上及回港時需分別出示回鄉證及身份證。（資料圖片 / 湯致遠攝）

新皇崗口岸同樣採用「合作查驗、一次放行」通關模式

澳門三個實行「合作查驗，一次放行」通關模式的陸路口岸（港珠澳大橋珠澳大廳、橫琴口岸、青茂口岸）自助通道，今日起將改善查驗證件安排，澳門居民及香港永久居民亦可直接使用回鄉證，南下入境澳門。

新皇崗口岸同樣採用「合作查驗、一次放行」通關模式，即過境人士使用自助通道時只需檢查一次證件，便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。

北上入境內地須用回鄉證 回港須用香港身份證

就澳門今日起實施的新措施，保安局回覆表示，過境人士在皇崗口岸過關時，須使用入境方證件，例如香港居民回港時，仍須使用香港永久性居民身份證或香港居民身份證；前往深圳時需使用《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，即回鄉證。上述措施即代表，香港居民北上南下時仍需交驗不同的身份證明文件。

保安局又表示，入境事務處正與內地當局積極商討相關事宜，以落實及進一步優化查驗設施的證件安排，並將適時向公眾公布。