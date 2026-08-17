新皇崗口岸｜拆解「合作查驗、一次放行」程序　「三道門」怎過？

重建後的皇崗口岸定位為港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，為提升旅客通關體驗及效率，會實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。新皇崗口岸正進行一連串大型測試及演練，爭取盡快開通。到底「合作查驗、一次放行」是什麼？如何一次過通過「三道門」閘機？保安局今日（17日）拆解「合作查驗、一次放行」程序，最快大約5分鐘就可以完成兩地過關手續。



新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸｜合作查驗、一次放行是什麼？

嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式下，兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內並排設置自助及人工查驗設施，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。

當局指配合「一地兩檢」安排，使用新皇崗口岸的整體通關時間將從原來落馬洲／皇崗口岸的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

▼保安局拆解「合作查驗、一次放行」短片▼

新皇崗口岸將採用「一地兩檢」模式，港深兩地政府會在口岸邊界線並排設置自助通道及櫃枱。與現時需排隊兩次的做法不同，在新模式下使用自助通道時，只需一次過通過「三道門」閘機，整個兩地過關手續最快約5分鐘便可完成。保安局今日在Facebook指，合資格人士更可登記「刷臉」通關，毋須取出證件，進一步簡化流程。

新皇崗口岸｜合作查驗、一次放行程序是如何？

1.合資格旅客在香港或深圳出境只須出示證件或刷臉便可通過第一道閘進入自助通道。（保安局Facebook）

1.合資格旅客在香港或深圳出境只須出示證件或刷臉便可通過第一道閘進入自助通道。

2.進入自助通道後，望向鏡頭及把手指平放於指紋掃描器。等待出境方進行身分核實及完成出境查驗便可通過第二道閘。（保安局Facebook）

2.進入自助通道後，望向鏡頭及把手指平放於指紋掃描器。等待出境方進行身分核實及完成出境查驗便可通過第二道閘。

3.等待入境方進行身分核實及完成入境查驗便可通過第三道閘入境。（保安局Facebook）

3.等待入境方進行身分核實及完成入境查驗便可通過第三道閘入境。

與現時需排隊兩次的做法不同，在新模式下使用自助通道時，只需一次過通過「三道門」閘機。（保安局Facebook）

香港哪個口岸是「一地兩檢」？

1.深圳灣口岸

2.高鐵西九龍站

3.開通後的新皇崗口岸

在新模式下使用自助通道時，只需一次過通過「三道門」閘機，整個兩地過關手續最快約5分鐘便可完成。（保安局Facebook）

3個「一地兩檢」口岸有什麼特色？

保安局今日在Facebook專頁稱重建後的皇崗口岸快將開通，屆時香港將會有三個實施「一地兩檢」口岸，雖然同樣係「一地兩檢」，但運作方式各有不同：

．深圳灣口岸：位於南山區，人車皆可通行，開放至午夜，被譽為「開荒牛」。

．西九龍站：設於香港西九龍站，專為高鐵旅客而設。

．皇崗口岸：港深唯一 24小時運作嘅旅檢口岸，更加係首次以「合作查驗、一次放行」通關。

新皇崗口岸為深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

香港3個「一地兩檢」口岸資訊

新皇崗口岸：

新皇崗口岸

地點：深圳市福田區

開放時間：24小時旅檢

通行對象：人+客車



深圳灣口岸：

深圳灣口岸

地點：深圳市南山區

開放時間：旅檢：06:30 - 00:00、貨檢：24小時

通行對象：人+客車+貨車



高鐵西九龍站：

高鐵西九龍站

地點：香港西九龍

開放時間：06:30 - 23:30

通行對象：高鐵乘客



新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

市民可經自助通道免出示證件「刷臉」通關。（資料圖片／湯致遠攝）