澳門港珠澳等三口岸　8.18起可用回鄉證經自助通道入澳　港人適用

澳門政府宣布三項簡化出入境程序安排，周二（18日）起港珠澳大橋珠澳大廳、橫琴口岸、青茂口岸三個正實行「合作查驗，一次放行」通關模式的陸路口岸自助通道，將可直接使用回鄉證完成南下入境澳門的程序。除適用於澳門居民外，香港永久居民亦適用。澳門政府又指，會參考今次經驗，積極推進於上述口岸容許雙向使用港澳身份證出入境。



澳門政府宣布，明日（18日）起港珠澳大橋珠澳大廳、橫琴口岸、青茂口岸三個正實行「合作查驗，一次放行」模式的陸路口岸自助通道，將可直接使用回鄉證完成南下入境澳門的程序。（澳門政府圖片）

澳門政府宣布，明日（18日）起港珠澳大橋珠澳大廳、橫琴口岸、青茂口岸三個正實行「合作查驗，一次放行」模式的陸路口岸自助通道，將可直接使用回鄉證完成南下入境澳門的程序。（澳門政府圖片）

澳門與內地的「合作查驗，一次放行」早於2018年在港珠澳大橋口岸珠澳大廳應用，其後展至橫琴口岸、青茂口岸。旅客可一次過完成粵澳兩地出入境查驗手續，期間只需在自助通道出示一次證件、比對一次生物特徵。

至於出示的是俗稱「回鄉證」的港澳居民來往內地通行證又或是身份證，現時仍要視乎入境地。從澳門北上到廣東，需使用回鄉證，而南下則需使用港澳身份證。

明日實施的新措施下，澳門居民和香港永久居民經上述三個口岸自助通道或自助車道往返粵澳時，出入境均可使用回鄉證自助過關手續。澳門當局指，新措施生效後，港澳居民仍可與現時一樣，使用身份證進入澳門，治安警察局仍按照現有方式，以兩地身份證資料作出入境記錄。值得注意的是，上述口岸的人工查驗通道不適用新措施。

澳門政府宣布，明日（18日）起港珠澳大橋珠澳大廳、橫琴口岸、青茂口岸三個正實行「合作查驗，一次放行」模式的陸路口岸自助通道，將可直接使用回鄉證完成南下入境澳門的程序。（澳門政府圖片）

澳門政府宣布，明日（18日）起港珠澳大橋珠澳大廳、橫琴口岸、青茂口岸三個正實行「合作查驗，一次放行」模式的陸路口岸自助通道，將可直接使用回鄉證完成南下入境澳門的程序。（澳門政府圖片）

澳門政府又宣布明日起實施另外兩項便利措施，包括容許有「一簽多行」資格的內地居民經港珠澳大橋口岸和橫琴口岸使用合作查驗自助通道出入境，容許部份合資格外籍人士、台灣居民可使用橫琴口岸聯合一站式車道自助通道。

澳門政府表示，三項通關便民措施旨在簡化出入境辦理流程、提升跨境通行體驗。未來，治安警察局、澳門保安部隊事務局和珠海出入境邊防檢查總站將持續推進通關便利化建設，尤其會參考港澳居民雙向使用回鄉證的經驗，積極推進於上述合作查驗口岸的自助通道和自助車道雙向交驗港澳居民身份證。