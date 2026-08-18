工作暑熱警告｜孫玉菡︰勞工處天文台正商討優化　目標8月內公布

【工作暑熱警告／天文台／HKO】天文台今年8月9日在尖沙咀總部錄得有紀錄以來的36.9度高溫，上水更高達39.8度；但勞工處全日維持黃色工作暑熱警告，未有發出紅色或黑色警告，引起社會質疑運作機制。勞工及福利局局長孫玉菡今早（18日）表示，勞工處及天文台專家已密鑼緊鼓商討，將系統優化成更適合香港使用，涉及方向包括天氣參數、黃色警告升級的觸發門檻等，目標今年8月底前向公眾講解方案，並盡快啟動調整。



8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台FB圖片）

截至2026年8月14日，僅半個月已刷新天文台多個酷熱紀錄，包括最低氣溫的最高紀錄、最長8月份極端酷熱日數等。（天文台FB圖片）

近年本港極端天氣頻繁，天文台今年8月9日在尖沙咀總部錄得有紀錄以來的36.9度高溫，北區上水更高達39.8度，隨後8月12日再打破有紀錄以來最熱夜晚紀錄，惟勞工處全日維持黃色工作暑熱警告，未有發出紅色或黑色警告，引起社會質疑暑熱警告的運作機制。

01觀點：打破溫差平行時空 有請官員走出冷氣房

01觀點：歷來最熱只發黃色警告 勞工休息尚待誰人開恩？

勞工及福利局局長孫玉菡8月18日表示，勞工處及天文台專家已密鑼緊鼓商討工作暑熱警告的優化方案，目標今年8月底前公布。（梁家俊攝）

孫玉菡︰目標今年8月底前向公眾講解優化方案

勞工及福利局局長孫玉菡今早出席「賽馬會社福界『心連心』同行向前人才培養計劃開班儀式」時表示，工作暑熱警告至今已運作約3年，當初勞工處及天文台設計系統時，已考慮到工友在氣候變化下面臨的挑戰，其後持續優化系統，包括啟動模式或是監察站的數目等。

孫玉菡又指，勞工處及天文台專家已密鑼緊鼓商討，將系統優化成更適合香港使用，涉及方向包括天氣參數、黃色警告升級的觸發門檻等，並兼顧在室內等環境工作所面對的困難，目標今年8月底前向公眾講解方案，並會盡快啟動調整。

+ 7

+ 2

香港暑熱指數HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT有何分別？

前天文台台長岑智明及李本瀅，周四（13日）在《明報》以「工作暑熱警告的困境及改善建議」為題撰文，指勞工處錯用天文台暑熱指數，作為工作暑熱警告的指標，又指天文台早於2008年已做好準備，製作國際公認的黑球濕球溫度計，呼籲勞工處改用「黑球濕球溫度」（WBGT）數據。

同是前台長的林超英8月14日在社交媒體發文力挺二人，指二人早於工作暑熱警告實施的2023年，已撰文公開指出，該警告以天文台的香港暑熱指數為基礎，是犯下技術錯誤，更直言事件令政府十分尷尬。「今次事件反映施政必須遵循科學和重視多元意見，忘記這些原則，終有一天撞板。」

天文台香港暑熱指數（HKHI，Hong Kong Heat Index）方程式=0.80「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.05「黑球溫度」（Tg） + 0.15「乾球溫度」（Ta）



「濕球黑球溫度」(WBGT，Wet-Bulb Globe Temperature）指數方程式=0.70「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.2「黑球溫度」（Tg） + 0.1「乾球溫度」（Ta）



勞工處三級制工作暑熱警告。

香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

翻查香港暑熱指數HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT組成，天文台香港暑熱指數與「濕球黑球溫度」都包含三個元素，即「自然濕球溫度」（反映人體在戶外的排汗狀況及散熱效率）、「黑球溫度」（反映太陽熱輻射和風力對溫度的影響）及「乾球溫度」（反映單純空氣效應），但比重稍為不同，導致計算出來的指數有差別。

香港暑熱指數計算反映太陽熱輻射「黑球溫度」只佔方程式5%

香港暑熱指數中「自然濕球溫度」佔80%，而濕球黑球溫度則只佔70%；兩者「乾球溫度」比率分別佔15%及10%；最大差別是反映太陽熱輻射及風力對溫度的影響的「黑球溫度」，香港暑熱指數只佔5%，而「自然濕球溫度」則佔20%，相差三倍。