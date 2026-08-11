工作暑熱警告失衡｜林超英讚勞工處長務實檢討　雙方隔空「互寸」

天文台周日（9日）在尖沙咀總部錄得破紀錄36.9度高溫，上水高達39.8度；但勞工處全日維持黃色工作暑熱警告，未有發出紅色或黑色警告。勞工處處長許澤森（11日）今日表示考慮當達到異常高溫時，啟動較高級別的工作暑熱警告或放寬監測站達標門檻。周日率先發炮的前天文台台長林超英讚賞許澤森以務實方式面對工作暑熱警告沒有升級的缺憾。



不過二人表面「和解」，實質隔空互寸。許澤森指當年制定工作暑熱警告時，他不在勞工處，林超英也已退休，「就大家都沒有參與的某件事討論，隔靴搔癢」；而林超英指許澤森未掌握「濕球黑球溫度」被本地化到「香港暑熱指數」的過程，以及當年「有意或無意」避開太陽曝曬的「竅妙」，不過樂於檢視的態度令人欣慰。



前台長（林超英）在我們發展工作暑熱警告的過程中，我沒記錯他已經退休，當時我沒有參與其事，當時我也未進入勞工處工作，就大家都沒有參與的某件事討論，隔靴搔癢。我們不是將現有工具變成廢了他的武功，而是沒有工具提出新工具，希望協助工友，出發點不是其他政治或利益上考慮。 勞工處處長許澤森

雖然他（勞工處處長許澤森）未掌握「濕球黑球溫度」被本地化到「香港暑熱指數」的過程，以及當年（有意或無意）避開太陽曝曬的「竅妙」，不過樂於檢視的態度令人欣慰。 前天文台台長林超英

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8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台圖片）

許澤森：高溫且酷熱時未必能即時反映工友真實風險

許澤森今早在香港電台節目《千禧年代》承認，現時的熱壓力模型對日光直射下的「熱輻射」比重相對被拉低，當出現高溫且酷熱的天氣時，對於在戶外強光下曝曬的工友而言，現行指標未必能即時反映其真實面臨的風險。

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勞工處考慮2方向改善：可啟動較高級別警告或放寬達標門檻

他表示，勞工處目前正與天文台積極商討改善機制，在原有基礎上考慮兩大方向，包括當達到異常高溫時，啟動較高級別的工作暑熱警告；另一方向是放寬監測站達標門檻，令警告發放更為敏捷。

天文台暑熱指數方程式=

0.80Ｘ「乾球溫度」(Tnw）+ 0.05Ｘ「黑球溫度」（Tg） + 0.15Ｘ「氣溫」（Ta）



3級制工作暑熱警告。

香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

許澤森：當局發展工作暑熱警告時 與林超英都沒有參與

許澤森其後在NOW新聞台節目《時事全方位》中表示回應林超英，指他在當局發展工作暑熱警告的過程中，林已退休（2003年至2009年任天文台台長）。許澤森表示，他當時也未進入勞工處工作，「就大家都沒有參與的某件事討論，隔靴搔癢。」

他強調，工具出發點是希望協助工友，不是其他政治或利益上考慮，「我們不是將現有工具變成廢了他的武功，而是沒有工具提出新工具。」

勞工處處長許澤森。（政府新聞處）

勞工處處長許澤森。（資料圖片／張浩維攝）

林超英：許澤森未掌握當年「有意或無意」避開太陽曝曬「竅妙」

林超英今日在社交媒體再發文，讚賞勞工處處長許澤森以務實方式，面對周日全港氣溫破紀錄而工作暑熱警告沒有升級的缺憾。他指雖然許澤森未掌握「濕球黑球溫度」被本地化到「香港暑熱指數」的過程，以及當年「有意或無意」避開太陽曝曬的「竅妙」，不過樂於檢視的態度令人欣慰。

前天文台台長林超英。（資料圖片）

林超英倡先借鑑內地35度、37度和40度三層制度

林超英建議在詳細研究完成之前，本港可以先借鑑內地已有的、高溫下戶外工作的相關規定《防暑降溫措施管理辦法》，採用日最高氣溫35度、37度和40度為黃、紅和黑色工作暑熱警告的指標。

黃色警告時，採取輪休安排，縮短連續工作時間；

紅色時，戶外工作累計不得超過6小時，最高溫時段3小時內暫停工作；

黑色時，停止當日戶外工作。

他指這個安排容易運作，市民也容易理解。而稍後研究完成，濕球黑球溫度可以用作客觀的參考資料，與以上的安排並行。