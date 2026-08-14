工作暑熱警告｜兩前天文台長2023年指犯技術錯誤　林超英：終撞板

天文台周日（9日）在尖沙咀總部錄得有紀錄以來的36.9度高溫，上水更高達39.8度；但勞工處全日維持黃色工作暑熱警告，未有發出紅色或黑色警告。前天文台台長林超英率先炮轟工作暑熱警告失衡，其後另外兩名前台長岑智明及李本瀅也在昨日（13日）接力撰文提出質疑。



林超英今午（14日）再在社交媒體發文力挺兩名前台長，指二人早於工作暑熱警告實施的2023年，已撰文公開指出，該警告以天文台的香港暑熱指數為基礎，是犯下技術錯誤，更直言事件令政府十分尷尬。「今次事件反映施政必須遵循科學和重視多元意見，忘記這些原則，終有一天撞板。」



8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台FB圖片）

截至2026年8月14日，僅半個月已刷新天文台多個酷熱紀錄，包括最低氣溫的最高紀錄、最長8月份極端酷熱日數等。（天文台FB圖片）

01觀點：打破溫差平行時空 有請官員走出冷氣房

01觀點：歷來最熱只發黃色警告 勞工休息尚待誰人開恩？

前天文台長岑智明及李本瀅昨撰文 籲改用「黑球濕球溫度」

本港周日（9日）創出天文台自1884年有紀錄以來的36.9度高溫，惟勞工處全日只按程式，維持黃色工作暑熱警告。前天文台台長林超英同日首先對工作暑熱警告提出質疑，緊隨其後的兩名前台長岑智明及李本瀅，周四（13日）在《明報》以「工作暑熱警告的困境及改善建議」為題撰文，指勞工處錯用天文台暑熱指數，作為工作暑熱警告的指標。

文中解釋，天文台公布的暑熱指數對象是市民大眾，當中大部份在室內有冷氣地方，而工作暑熱警告對象主要包括地盤工人、清潔工等戶外工作者，兩者服務對象既然不相同，不能混為一談，而天文台早於2008年已做好準備，製作國際公認的黑球濕球溫度計，呼籲勞工處改用「黑球濕球溫度」（WBGT）數據。

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林超英社交媒體再發文︰事件令政府十分尷尬 籲遵循科學施政

林超英今午（14日）再在社交媒體發文力挺二人，指兩位繼任的前台長李本瀅及岑智明，早於工作暑熱警告實施的2023年，已撰文公開指出，該警告以天文台的香港暑熱指數為基礎，是犯下技術錯誤，可惜至今年本港創下有紀錄以來高溫、8月9日天文台總部錄得36.9度，市民才驚覺原來制度設計導致不會發出紅色警告，更直言事件令政府十分尷尬。

今次事件反映施政必須遵循科學和重視多元意見，忘記這些原則，終有一天撞板。 前天文台台長林超英

前天文台台長8月9日率先發炮批評工作暑熱警告。（資料圖片）

勞工處處長許澤森早前隔空「暗寸」林超英︰隔靴搔癢

早前林超英發炮批評工作暑熱警告後，勞工處處長許澤森周二（11日）先在兩個電台節目承認，現時的熱壓力模型對日光直射下的「熱輻射」比重相對被拉低，當出現高溫且酷熱的天氣時，對於在戶外強光下曝曬的工友而言，現行指標未必能即時反映其真實面臨的風險，因此勞工處目前正與天文台積極商討改善機制。

許澤森同日在NOW新聞台節目《時事全方位》回應指，在當局發展工作暑熱警告的過程中，林超英已退休（2003年至2009年任天文台台長），同時他本人當時未進入勞工處工作，「就大家都沒有參與的某件事討論，隔靴搔癢。」

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香港暑熱指數HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT有何分別？

天文台香港暑熱指數（HKHI，Hong Kong Heat Index）方程式=0.80「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.05「黑球溫度」（Tg） + 0.15「乾球溫度」（Ta）



「濕球黑球溫度」(WBGT，Wet-Bulb Globe Temperature）指數方程式=0.70「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.2「黑球溫度」（Tg） + 0.1「乾球溫度」（Ta）



勞工處三級制工作暑熱警告。

香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

翻查香港暑熱指數HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT組成，天文台香港暑熱指數與「濕球黑球溫度」都包含三個元素，即「自然濕球溫度」（反映人體在戶外的排汗狀況及散熱效率）、「黑球溫度」（反映太陽熱輻射和風力對溫度的影響）及「乾球溫度」（反映單純空氣效應），但比重稍為不同，導致計算出來的指數有差別。

香港暑熱指數計算反映太陽熱輻射「黑球溫度」只佔方程式5%

香港暑熱指數中「自然濕球溫度」佔80%，而濕球黑球溫度則只佔70%；兩者「乾球溫度」比率分別佔15%及10%；最大差別是反映太陽熱輻射及風力對溫度的影響的「黑球溫度」，香港暑熱指數只佔5%，而「自然濕球溫度」則佔20%，相差三倍。