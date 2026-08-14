工作暑熱警告｜兩前天文台長2023年指犯技術錯誤　林超英：終撞板

撰文：歐陽德浩
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天文台周日（9日）在尖沙咀總部錄得有紀錄以來的36.9度高溫，上水更高達39.8度；但勞工處全日維持黃色工作暑熱警告，未有發出紅色或黑色警告。前天文台台長林超英率先炮轟工作暑熱警告失衡，其後另外兩名前台長岑智明及李本瀅也在昨日（13日）接力撰文提出質疑。

林超英今午（14日）再在社交媒體發文力挺兩名前台長，指二人早於工作暑熱警告實施的2023年，已撰文公開指出，該警告以天文台的香港暑熱指數為基礎，是犯下技術錯誤，更直言事件令政府十分尷尬。「今次事件反映施政必須遵循科學和重視多元意見，忘記這些原則，終有一天撞板。」

8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台FB圖片）
截至2026年8月14日，僅半個月已刷新天文台多個酷熱紀錄，包括最低氣溫的最高紀錄、最長8月份極端酷熱日數等。（天文台FB圖片）

01觀點：打破溫差平行時空　有請官員走出冷氣房

01觀點：歷來最熱只發黃色警告　勞工休息尚待誰人開恩？

前天文台長岑智明及李本瀅昨撰文　籲改用「黑球濕球溫度」

本港周日（9日）創出天文台自1884年有紀錄以來的36.9度高溫，惟勞工處全日只按程式，維持黃色工作暑熱警告。前天文台台長林超英同日首先對工作暑熱警告提出質疑，緊隨其後的兩名前台長岑智明及李本瀅，周四（13日）在《明報》以「工作暑熱警告的困境及改善建議」為題撰文，指勞工處錯用天文台暑熱指數，作為工作暑熱警告的指標。

文中解釋，天文台公布的暑熱指數對象是市民大眾，當中大部份在室內有冷氣地方，而工作暑熱警告對象主要包括地盤工人、清潔工等戶外工作者，兩者服務對象既然不相同，不能混為一談，而天文台早於2008年已做好準備，製作國際公認的黑球濕球溫度計，呼籲勞工處改用「黑球濕球溫度」（WBGT）數據。

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林超英社交媒體再發文︰事件令政府十分尷尬　籲遵循科學施政

林超英今午（14日）再在社交媒體發文力挺二人，指兩位繼任的前台長李本瀅及岑智明，早於工作暑熱警告實施的2023年，已撰文公開指出，該警告以天文台的香港暑熱指數為基礎，是犯下技術錯誤，可惜至今年本港創下有紀錄以來高溫、8月9日天文台總部錄得36.9度，市民才驚覺原來制度設計導致不會發出紅色警告，更直言事件令政府十分尷尬。

今次事件反映施政必須遵循科學和重視多元意見，忘記這些原則，終有一天撞板。
前天文台台長林超英
前天文台台長8月9日率先發炮批評工作暑熱警告。（資料圖片）

勞工處處長許澤森早前隔空「暗寸」林超英︰隔靴搔癢

早前林超英發炮批評工作暑熱警告後，勞工處處長許澤森周二（11日）先在兩個電台節目承認，現時的熱壓力模型對日光直射下的「熱輻射」比重相對被拉低，當出現高溫且酷熱的天氣時，對於在戶外強光下曝曬的工友而言，現行指標未必能即時反映其真實面臨的風險，因此勞工處目前正與天文台積極商討改善機制。

許澤森同日在NOW新聞台節目《時事全方位》回應指，在當局發展工作暑熱警告的過程中，林超英已退休（2003年至2009年任天文台台長），同時他本人當時未進入勞工處工作，「就大家都沒有參與的某件事討論，隔靴搔癢。」

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香港暑熱指數HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT有何分別？

天文台香港暑熱指數（HKHI，Hong Kong Heat Index）方程式=0.80「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.05「黑球溫度」（Tg） + 0.15「乾球溫度」（Ta）

「濕球黑球溫度」(WBGT，Wet-Bulb Globe Temperature）指數方程式=0.70「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.2「黑球溫度」（Tg） + 0.1「乾球溫度」（Ta）

勞工處三級制工作暑熱警告。
香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

翻查香港暑熱指數HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT組成，天文台香港暑熱指數與「濕球黑球溫度」都包含三個元素，即「自然濕球溫度」（反映人體在戶外的排汗狀況及散熱效率）、「黑球溫度」（反映太陽熱輻射和風力對溫度的影響）及「乾球溫度」（反映單純空氣效應），但比重稍為不同，導致計算出來的指數有差別。

香港暑熱指數計算反映太陽熱輻射「黑球溫度」只佔方程式5%

香港暑熱指數中「自然濕球溫度」佔80%，而濕球黑球溫度則只佔70%；兩者「乾球溫度」比率分別佔15%及10%；最大差別是反映太陽熱輻射及風力對溫度的影響的「黑球溫度」，香港暑熱指數只佔5%，而「自然濕球溫度」則佔20%，相差三倍。

再有前天文台長批暑熱警告　岑智明李本瀅祈求勞工處改用濕球黑球天文台公開周日監測站濕球黑球溫度指數全逾31　達日本標準最危級酷熱天氣警告生效天文台料今明極端酷熱　本周後期部份地區有雷暴西貢上空周二晚飄浮10條藍光柱　天文台：懸浮冰晶反射船隻光線
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