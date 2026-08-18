OPATRA London元朗店結業離場無人清理　沙田店同用圍板封門

早前網上流傳一段影片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店OPATRA London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳六萬元。新城市廣場及元朗形點分店自周日起（16日）暫停營業，但未有交代原因。至今日（18日），該兩間分店被發現全店用木板圍封，招牌亦被遮蓋已看不見。記者曾以顧客身份向形點客服查詢該分店狀況，職員表示今日收到店方通知即日離場不再營業。



位於元朗形點的OPATRA London 舖位以圍板圍封，招牌亦被遮蓋。形點商場客戶服務部指，相關店舖今天正式離場。（梁家俊攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

《香港01》記者今日下午到元朗形點一期的涉事分店實地視察，發現該店原有的店舖招牌被拆下，店門亦繼續沿用圍板全面封閉。據鄰近商戶透露，截至今日下午3時，現場一直未見有任何工作人員到場清理或搬走店內物品。

形點一期客戶服務中心隨後回應查詢，OPATRA London 於今日較早前與商場方面聯絡，通知即日起正式撤出形點，不再營運。

沙田新城市廣場分店今日同樣用圍板全面封閉。有鄰近商戶透露表示，店舖今日起圍封，未見有人員出入店內。（賴卓盈攝）

沙田新城市廣場分店今日同樣用圍板全面封閉。有鄰近商戶透露表示，店舖今日起圍封，未見有人員出入店內。（賴卓盈攝）

沙田新城市廣場分店今日同樣用圍板全面封閉。有鄰近商戶透露表示，店舖今日起圍封，未見有人員出入店內。

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店，8月16日貼出停業告示，但沒有交代原因。（資料圖片／洪戩昊攝）

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

婦人指，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。（Threads @jadiswong225）

事件源於早前網上影片，一名婦人於沙田新城市廣場 OPATRA London 分店外跪地哭訴，指被店員以拍照為由誘騙入店並推銷，最終簽帳6萬元。香港分銷商於昨日（17日）發表聲明否認存在違規銷售，並指已酌情退還部分款項，反指涉事顧客滋擾及誹謗。

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。

然而，OPATRA London 英國總公司於同日晚上發出聲明「割蓆」，澄清香港分店由分銷商獨立營運，雙方並無合作關係，並指香港分銷商的聲明未獲授權。總公司強調極度重視事件，正審視其銷售行為並保留果斷行動的權利。涉事的沙田及元朗分店隨後陸續暫停營業，至今日正式結業撤出商場。