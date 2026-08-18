OPATRA London元朗店結業離場無人清理 沙田店同用圍板封門
撰文：賴卓盈 梁家俊
出版：更新：
早前網上流傳一段影片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店OPATRA London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳六萬元。新城市廣場及元朗形點分店自周日起（16日）暫停營業，但未有交代原因。至今日（18日），該兩間分店被發現全店用木板圍封，招牌亦被遮蓋已看不見。記者曾以顧客身份向形點客服查詢該分店狀況，職員表示今日收到店方通知即日離場不再營業。
《香港01》記者今日下午到元朗形點一期的涉事分店實地視察，發現該店原有的店舖招牌被拆下，店門亦繼續沿用圍板全面封閉。據鄰近商戶透露，截至今日下午3時，現場一直未見有任何工作人員到場清理或搬走店內物品。
形點一期客戶服務中心隨後回應查詢，OPATRA London 於今日較早前與商場方面聯絡，通知即日起正式撤出形點，不再營運。
沙田新城市廣場分店今日同樣用圍板全面封閉。有鄰近商戶透露表示，店舖今日起圍封，未見有人員出入店內。
事件源於早前網上影片，一名婦人於沙田新城市廣場 OPATRA London 分店外跪地哭訴，指被店員以拍照為由誘騙入店並推銷，最終簽帳6萬元。香港分銷商於昨日（17日）發表聲明否認存在違規銷售，並指已酌情退還部分款項，反指涉事顧客滋擾及誹謗。
然而，OPATRA London 英國總公司於同日晚上發出聲明「割蓆」，澄清香港分店由分銷商獨立營運，雙方並無合作關係，並指香港分銷商的聲明未獲授權。總公司強調極度重視事件，正審視其銷售行為並保留果斷行動的權利。涉事的沙田及元朗分店隨後陸續暫停營業，至今日正式結業撤出商場。