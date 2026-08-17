Opatra London否認詐騙銷售　已酌情退還1.6萬　斥哭訴婦誹謗滋擾

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店Opatra London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳六萬元。新城市廣場及元朗YOHO Mall分店昨日（16日）暫停營業，但未有交代原因。



Opatra London今午（17日）向傳媒發聲明指，該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為。聲明提到，有關Opatra London騙取兩萬多元利息一說是「純屬無稽之談」，店方已酌情向涉事客戶退還1.6萬元，惟對方不認可處理結果，多次前往門店蓄意滋擾，及發布誹謗言論，對正常營運及品牌聲譽造成嚴重負面影響，將保留一切追究其法律責任的權利。



Opatra London的英國總公司回覆查詢時表示，本港相關分店是由香港的分銷合作夥伴經營。公司重視今次事件，並由倫敦總部直接處理，正審視相關情況，期間不評論個別指控、客戶事宜、分銷安排或未來任何潛在的業務決定。



早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店，8月16日貼出停業告示，但沒有交代原因。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London：知悉事主「還款能力出現問題」 故退還1.6萬

Opatra London表示，經公司內部完整核實交易全程記錄，該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為。回應提到，網傳Opatra London騙取客人兩萬多元利息的說法「純屬無稽之談」。Opatra London指，根據交易紀錄，在有關爭議發生之後，店方知悉涉事客戶「還款能力出現問題」，已向其退還1.6萬元。

聲明繼續提到，涉事客戶不認可處理結果，多次前往店鋪門口「蓄意滋擾」，並於網上發表「扭曲事實」、「惡意誹謗本店及本店員工的言論、影片」。

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

指店門店採用全落地玻璃 店內所有交易均自願自由進行

Opatra London續指，是次交易全程合法合規，店方並強調「本店門店採用全落地玻璃設計，營業期間大門常開、完全開放，店內所有交易均自願自由進行」，絕無出現「強行禁錮顧客」、「強制消費」、「逼迫付款」等限制人身自由、強制交易的違規違法行為。

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

政府上月提出預繳消費合約設法定冷靜期

針對不良營銷等爭議，政府早前提議，就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定；設立法定合約期上限及其他限制，減低預繳式消費的風險；並將不當地接受付款罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》附表1內，賦予海關額外的偵查及執法權力。

婦人指，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。（Threads @jadiswong225）

作出控訴婦人：店員讚賞衣着後邀入店拍照 對方即推銷不同產品

社交媒體早前流傳一段影片，一名婦人在影片中表示，當日她途經Opatra London沙田新城市廣場分店，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。

婦人簽卡6萬元 報警後到店理論 只獲賠1.8萬

婦人結果半推半就下簽帳六萬元。她表示，皮膚在塗抹了這些產品後出現紅腫，需要看醫生。她其後就事件報警，當時警方叫她到店舖處理，豈料她到店舖後，對方卻只願賠償18,000元。

Opatra London在8月17日發出的聲明全文。

Opatra London在8月17日發出的聲明全文。