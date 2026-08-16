Opatra London美容店沙田元朗分店突停業　婦人早前哭訴不良銷售

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London的店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳六萬元。店舖位於新城市廣場及元朗YOHO Mall的分店今日（16日）暫停營業，但未有交代原因。



海關回覆查詢時則指，現正積極跟進事件，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。



早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店已停業。（洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店貼出停業告示，但沒有交代原因。（洪戩昊攝）

作出控訴婦人：店員讚賞衣着後邀入店拍照 對方即推銷不同產品

該婦人在影片中還原事件經過。她表示，當日只是途經Opatra London沙田新城市廣場分店，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。

三、四個嚟sell（推銷）我，sell到我頭都暈晒。仲攞埋我啲（信用）卡，又問我有冇第二張卡，話我張卡冇錢——其實有錢，佢只係呃我攞第二張卡。 受害婦人

婦人簽卡6萬元 報警後到店理論 只獲賠1.8萬

婦人結果半推半就下簽帳六萬元。她表示，皮膚在塗抹了這些產品後出現紅腫，需要看醫生。她其後就事件報警，當時警方叫她到店舖處理，豈料她到店舖後，對方卻只願賠償18,000元。

婦人指，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。（Threads @jadiswong225）

海關：正積極跟進事件

有不少網民均表示有聽聞這間店舖的不良銷售手法。店舖位於新城市廣場及元朗YOHO Mall的分店今日已停業，但未有交代原因。

海關回覆查詢時則指，現正積極跟進事件，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店已停業。（賴卓盈攝）