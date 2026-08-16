Opatra London美容店沙田元朗分店突停業 婦人早前哭訴不良銷售
撰文：洪戩昊
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早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London的店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳六萬元。店舖位於新城市廣場及元朗YOHO Mall的分店今日（16日）暫停營業，但未有交代原因。
海關回覆查詢時則指，現正積極跟進事件，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。
作出控訴婦人：店員讚賞衣着後邀入店拍照 對方即推銷不同產品
該婦人在影片中還原事件經過。她表示，當日只是途經Opatra London沙田新城市廣場分店，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。
三、四個嚟sell（推銷）我，sell到我頭都暈晒。仲攞埋我啲（信用）卡，又問我有冇第二張卡，話我張卡冇錢——其實有錢，佢只係呃我攞第二張卡。
婦人簽卡6萬元 報警後到店理論 只獲賠1.8萬
婦人結果半推半就下簽帳六萬元。她表示，皮膚在塗抹了這些產品後出現紅腫，需要看醫生。她其後就事件報警，當時警方叫她到店舖處理，豈料她到店舖後，對方卻只願賠償18,000元。
海關：正積極跟進事件
有不少網民均表示有聽聞這間店舖的不良銷售手法。店舖位於新城市廣場及元朗YOHO Mall的分店今日已停業，但未有交代原因。
海關回覆查詢時則指，現正積極跟進事件，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。