MOS BURGER前店長涉招「鬼工」　打假卡虛報6人返工騙68萬薪金

廉政公署表示，落案起訴一名連鎖快餐店「摩斯漢堡 MOS BURGER」店長、其妻子以及6名被他招攬的「鬼工」，涉嫌「打假卡」虛報6人及其同黨任職店務員逾1,500天，串謀詐騙快餐店支付薪金共約68萬元，當中40萬元交予該店長及其同黨。案件（18日）在屯門裁判法院提訊，並轉介至區域法院答辯。



廉政公署落案起訴一名連鎖快餐店「摩斯漢堡 MOS BURGER」店長、其妻子以及6名被他招攬的「鬼工」，涉嫌「打假卡」虛報6人及其同黨任職店務員逾1,500天，串謀詐騙快餐店支付薪金共約68萬元。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

8人被控共7項串謀詐騙罪 首被告時任天水圍分店店長

廉署早前接獲貪污投訴並展開調查，8名被告分別為摩斯漢堡前店長徐顯宝（39歲）、他太太陳詠思（28歲）；以及6名摩斯漢堡前店務員黃賢宥、張詠儀、張子謙、張凱慧、利重鈺及池海玲，年齡介乎24歲至33歲。他們被控共7項串謀詐騙罪名，違反普通法。被告今日無須答辯，案件轉介至區域法院9月8日答辯，署理主任裁判官鄧少雄准許各被告保釋。

廉署表示，「莫師飲食香港有限公司」（MOS Food Hong Kong Limited）在香港經營連鎖快餐店摩斯漢堡MOS BURGER。案發時，徐顯宝是摩斯漢堡天水圍分店的店長，負責聘請店務員，擬備出勤紀錄以計算工資。

廉政公署落案起訴連鎖快餐店一名「摩斯漢堡 MOS BURGER」店長、其妻子以及6名被他招攬的「鬼工」，涉嫌「打假卡」虛報6人及其同黨任職店務員逾1,500天，串謀詐騙快餐店支付薪金共約68萬元。（資料圖片／歐陽德浩攝）

涉嫌用未經授權智能卡在值勤系統拍卡 虛報6人工作逾1500天

控罪指徐顯宝、陳詠思與六名同案被告及其他同黨，涉嫌於2022年10月至2024年6月期間串謀詐騙「莫師香港」，虛假地表示6名同案被告是「莫師香港」的員工，使用未經授權的智能卡在值勤系統拍卡以偽造出勤紀錄，並提交虛假的出勤報告使他們看來工作共逾1,500天，導致莫師香港向他們支付薪金共約68萬元，以及為他們繳付強積金供款共約6萬元。他們收到「薪金」後，將當中約40萬元交予徐顯宝、黃賢宥及一名同黨。

廉署調查發現，徐顯宝和陳詠思涉嫌招攬同案六名被告以「鬼工」身分，在摩斯漢堡天水圍分店或屯門分店擔任全職或兼職店務員。徐顯宝涉嫌向他們聲稱無需到店上班，但需於獲支薪後退回部分薪金。案發時，該六名同案被告均從事其他職業，而且從未到涉案分店工作。