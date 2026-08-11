助理教師涉未向校方披露受查　辯稱廉署曾警告不可披露　欺詐罪成

啟聾學校男助理教師，被指到學校應徵時，未有披露他當時正受廉署調查，至校方從傳媒得知他被控才披露，被控3項欺詐罪，案件（WKCC228/2026）早前經審訊，被告辯稱廉署人員曾警告他，不得向他人披露受查一事。



裁判官施祖堯今（11日）在西九龍裁判法院裁決時指，被告與校方所簽的教師合約，當中列明須披露是否涉刑事程序，若被告因受廉署警告而認為未能披露，最簡單做法應是不簽，認為被告明知未能履行合約條款仍簽署，至「紙包不住火」才向校方披露，裁定他3項欺詐罪成。



施官把案押後至9月15日判刑，期間會為被告索取社會服務令報告，強調仍有機會判監。



被告游昇浩，31歲，案發時任路德會啟聾學校男助理教師，被控3項欺詐罪。涉及在2022年7月至2023年12月，沒向路德會啟聾學校（啟聾學校）披露他於學校任職教師期間，正接受廉政公署刑事調查，及沒向學校披露他任職教師期間被刑事檢控。意圖詐騙而誘使啟聾學校沒有暫停其職務，及／或對其施以紀律處分，及誘使啟聾學校沒終止聘任他為啟聾學校教師。

被告游昇浩被控3項欺詐罪。(陳蓉攝)

被告游昇浩的辯護理由包括指廉署人員曾警告他，不得向他人披露受查的事。

控罪指被告未披露他正涉訴訟程序

裁判官施祖堯指，3罪涉及被告違反應聘書和常額教師的合約的條款，沒向校方披露他牽涉訴訟程序，以及沒在被廉署起訴後向校方披露事件。

被告指廉署人員曾警告不可向人披露受查

施官歸納辯方案情，被告供稱受查期間，廉署人員曾告知他，除了律師、公務員外，不得向任何人披露受查，否則違法，他因此沒有披露。被告稱他被起訴後因狀態欠佳，獲律師建議延遲申報，校方其後從報道得知事件。

教師合約有列明須披露有否受查

施官指，即使廉署人員曾向被告稱不得向任何人披露廉署調查，被告仍不能自圓其說。當他見到教師合約條款中，包括須披露有否受查的聲明時，他明知不可能履行條款，但他仍簽署教師合約。

官認為最簡單的做法是不簽約

施官指，若被告因試圖遵守廉署的警告，最簡單就是不簽約，但他仍簽署，認為其唯一意圖，是為了獲聘而向校方隱瞞，以及避免處分。正如校長作供時稱有感被騙，若校方知道被吿正受刑事調查，有機會解僱他。

紙包不住火才向校方披露

就最後一罪，施官續指被告深知「紙包不住火」，才選擇在傳媒報道事件後向校長披露，認為其唯一意圖是欺騙啟聾，以剝奪啟聾行使合約處分他的權利，裁定全部罪名成立。