OPATRA London疑涉不良銷售　銅鑼灣店突落閘　鄰舖：昨晚仍營業

英國護膚產品品牌OPATRA London香港分銷商沙田分店，早前捲入一宗不良銷售糾紛，海關今日（18日）到涉案公司的註冊地址進行調查及搜證。OPATRA London目前有4間門市，當中7月中才開幕的銅鑼灣羅素街2000年廣場分店，今日也落閘沒有營業，並無張貼任何告示，有鄰舖店員指「琴晚都仲開緊。」



OPATRA London位於銅鑼灣羅素街的分店已落下閘門，未有對外營業，閘外亦未見張貼任何告示。（馮文傑攝）

銅鑼灣分店鄰舖職員感愕然 指7月才開舖

在銅鑼灣羅素街所見，OPATRA London分店鐵閘落下，店內外未見有任何搬運、清場或施工的活動跡象，門面亦沒有張貼「暫停營業」或任何解釋公告。

記者向鄰近商戶及物業保安查詢營業情況，有鄰舖店員對該店今日突然停業表示愕然，指「琴晚都仲開緊」，亦有指店舖「應該係七月開」。另有職員指該店近日一直處於平靜狀態，大廈保安人員亦指店舖周邊未見特別人員出入或異常動靜，「好靜，冇嘢發生。」

OPATRA London位於銅鑼灣羅素街的分店已落下閘門，未有對外營業，閘外亦未見張貼任何告示。（馮文傑攝）

捲逾6萬元消費糾紛 4店全停業 沙田元朗分店圍封

OPATRA London早前捲入一宗銷售糾紛，一名顧客質疑在未經明確授權及知情的情況下，於店內被簽賬購買逾6萬元的高價貨品，引起社會熱議。涉事的沙田新城市廣場分店日前已停業，元朗Yoho Mall分店同日落閘，今日兩店分被圍封，沙田連城廣場分店今日落閘。

趁租金回落進駐銅鑼灣羅素街 舖位曾被Prada租用作旗艦店

翻查資料，OPATRA London過去僅在商場開設實體專賣店。銅鑼灣羅素街分店，屬品牌首度於核心區開設的街舖。舖位位於2000年廣場地下2至3號舖，面積約4,680平方呎，面向時代廣場。據悉，品牌是趁舖租大幅調整時租用該址，並曾進行圍板及裝修。該舖位早年曾由Prada租用作旗艦店，其後由眼科中心承租，至近期才由OPATRA London進駐。