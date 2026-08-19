7月港人遊日人次達27.25萬按年升54.8%　內地客減54.6萬

漫畫《我所看見的未來》預言日本會於去年7月5日發生大地震，引發港人恐慌，暫停遊日計劃，去年7月遊日港人數字按年大跌36.9%至17.6萬人次。日本政府觀光局今（19日）公布今年7月遊日旅客數據，當中港人人數按年飆升54.8%，由17.6萬人次升至27.2萬人次，升幅是各客源市場（國家或地區）之最。



中日關係自日本首相高市早苗發布「台灣有事」論後急劇惡化，7月內地訪日人數按年大跌56.1%，至42.8萬人次。



7月港人遊日人次達27.25萬，按年反彈54.8%。（資料圖片／歐陽德浩攝）

7月港人遊日人次達27.25萬，按年反彈54.8%。（資料圖片／歐陽德浩攝）

7月港人遊日人次達27.25萬，按年反彈54.8%。（資料圖片／歐陽德浩攝）

7月遊日旅客人數創下歷年7月新高 內地旅客按年跌56％

日本政府觀光局公布，今年7月遊日旅客人數按年微升0.1%，創下歷年7月的最高紀錄。韓國、印尼和墨西哥在內的17個市場，均刷新各自的7月份訪日遊客紀錄；來自台灣的遊客人數創下了單月歷史新高，首次突破70萬人次大關。

當中僅三個市場的遊客數字錄得跌幅，除中國內地按年大跌56.1%外，菲律賓和越南也分別按年減少4.8%及2.7%。升幅最大的市場依次為香港、中東和韓國，分別錄得54.8%、41%及31.9%升幅。

日本政府觀光局公布今年七月遊日旅客數據，當中港人人數按年升54.8%。 （文件截圖）

27.2萬港人7月遊日 疫後7月份次高

去年年初日本爆出「南海海槽巨大地震」預警風波，盛傳於7月5日發生，故港人在去年5月及6月紛紛暫停往日本遊玩，最終證實是虛驚一場，但7月只稍升至17.6萬人次，比2024年的27.9萬人次暴跌36.9%。

今年7月港人遊日人次按年大升54.8%至27.2萬人次，升幅為全部市場最高，只比2024年7月少約7,000人次。觀光局表示，去年社交媒體及其他平台上曾流傳有關日本可能發生地震的消息；儘管今年7月颱風導致航班受到干擾，但在學校假期及航空運力增加等因素的推動下，人數仍超過去年同期的水平。

總結今年首7個月，有157萬人次的港人遊日，較去年同期升8.6%。於各個市場排名第五位。首四位依次是韓國的656萬人人次、台灣的473萬人、中國內地的248萬人及美國210萬人。