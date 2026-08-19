郵政改合約制｜過試用期不獲轉長期聘用　員工批評事前無協商

香港郵政連續8年錄得虧損，決定暫不會向今年9月份試用期滿的郵務員及郵差發出長期聘用條款，改為提供為期兩年的公務員合約，涉及逾200人。



有稱在中環郵政總局尚未過試用期的員工昨（18日）在社交平台發布一封致郵政局管理層的信件，提到郵政部門人手調配失衡、工作分配不公，令部門市氣低落。該名員工指，單方面更改聘用安排令職業前景極不明朗，批評郵政局在未與員工充分協商之情況下作出有關更改，對新入職人員構成極大心理負擔。



香港郵政連續8年錄得虧損，決定暫不會向試用期滿的郵務員及郵差發出長期聘用條款。（資料圖片）

有員工在社交平台發文，指郵政部門人手調配失衡、工作分配不公，令部門市氣低落。（Threads截圖）

令新入職人員須不斷面對續約與否壓力 職業前景極不明朗

一名中環郵政總局的員工在社交平台Threads發文，指到在入職的時候獲告知合約期為3年試用期，在預期通過試用後可轉為長期聘用，惟近日接獲局方通知，單方面更改聘用安排，批評此舉令新入職人員隨年資增長，須不斷面對續約與否之壓力，職業前景極不明朗。

批快郵部門運作極混亂 繁重工作重壓新入職人員身上

該名員工提到，入職一段時間以來，觀察到中環總局內，尤其是快郵部門，運作極度混亂，人手調配嚴重失衡，已形成一種「動亂象」，批評局方將絕大部份繁重的搬運及派送工作，全數壓於月薪只有17,000元的新入職人員身上。