香港郵政財困　200名過試用期郵務員郵差無得轉正　改2年合約續聘

香港郵政持續出現赤字，立法會於7月15日通過撥款46億元予郵政署營運基金，其中包括支持香港郵政未來3年持續營運。香港郵政周一（17日）深夜表示，人力成本一直是主要開支組成部分，預計未來整體郵件量跌幅會持續甚至擴大，「現時沒有條件」向剛完成試用期的郵務員和郵差發出長期聘用條款。



香港郵政表示，經詳細考慮和平衡各項限制後，會向9月完成試用期的員工，以公務員合約條款續聘兩年，而不會向他們發出長期聘用條款；至於9月以後完成試用期的郵務員和郵差，亦將按屆時的實際服務和運作需要，考慮以公務員合約條款續聘。新安排下涉及的試用人員約有200多名，佔香港郵政總人數約5%。



有勞工界立法會議員表示，上述安排並不合理，指過往公務員除非犯下嚴重過失，或表現不達標才不獲「轉正」，現時的做法「開咗唔好嘅先例」



香港郵政於7月15日獲立法會通過撥款46億元，予郵政署營運基金。(資料圖片)

郵務職工會：首批30多人受影響 需9月3日前回覆是否接受2年合約

周一晚上盛傳香港郵政會向「新丁」開刀。根據郵務職工會披露，在部門協商委員會上，部門計劃向未實任郵差和郵務員，提供一份為期兩年的公務員合約條款繼續聘任，會有15%約滿酬金，5%強積金供款，照可跳薪級點，所有公務員福利不變，維持公務員身份。

第一批受影響有30多人，由9月17日起實行，他們需要在9月3日前回覆是否接受，全部會有約260人以新制續聘。

香港郵政表明9月完成試用期的200多名郵務員和郵差，不會依長期聘用條款聘用，改2年合約續聘。（資料圖片）

香港郵政：「現時沒有條件」向完成試用期同事發出長期聘用條款

香港郵政回覆表示，人力成本一直是主要開支組成部分，在進行檢視營運模式的時候，必須面對整體郵件量持續下跌，而預計未來跌幅會持續甚至擴大的事實，香港郵政必須審慎規劃人力資源，作出適時調整和配合，確保善用資源。

香港郵政表示，在此考慮下，「現時沒有條件」向剛完成試用期的郵務員和郵差發出長期聘用條款，第一批受影響的員工將於9月完成試用期。經詳細考慮和平衡各項限制後，會向9月完成試用期的員工，以公務員合約條款續聘兩年，而不會向他們發出長期聘用條款。

至於9月以後完成試用期的郵務員和郵差，將按屆時的實際服務和運作需要，考慮以公務員合約條款續聘。

香港郵政表示，合約郵務員及郵差仍會維持公務員的身份和聘用條件，並享有公務員福利。（資料圖片／林子慰攝）

合約員工維持公務員身份和及享有公務員福利 料總員工人數約5%

部門已於周一日向相關同事清楚解說這安排的原因，並聽取及了解他們的關注。按合約條款聘用的人員仍會維持公務員的身份和聘用條件，並享有公務員福利。香港郵政表示，侍未來發展路向訂立後，會重新檢視員工的聘用情況。新安排下涉及的試用人員約有200多名，佔香港郵政總員工人數約5%。

香港郵政表示，新安排下涉及的試用人員約有200多名，佔香港郵政總員工人數約5%。。（資料圖片）

工聯會林偉江：安排並不合理 「開咗唔好嘅先例」

立法會勞工界議員、工聯會林偉江認為，上述安排並不合理，指過往公務員除非犯下嚴重過失，或表現不達標才不獲「轉正」，現時的做法「開咗唔好嘅先例」，將約見官員了解。他續指，政府表明待遇不變，估計未必能夠透過相關安排以節省開支，改善郵政的財務狀況，促請當局解釋推行上述措施原因，並與公會多溝通，而在這段期間亦應暫緩落實上述措施。

立法會勞工界議員、勞聯林振昇表示，周一下午收到香港郵務職工會理事反映，香港郵政內部正流傳相關消息，料有200多名員工受影響。